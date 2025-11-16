El mundo no está gobernado por el dinero. Ni por el sexo. Ni por los ejércitos o los gobiernos. El mundo está gobernado por lo que mola. "Lo que mola" debería ser un término científico. “Lo que mola” es una fuerza oscura, aparentemente irracional, pegajosa, que respiramos en el aire sin darnos cuenta. No es necesario que nadie la exprese claramente. Es una masa de connotaciones, de aprioris, un blandiglub amorfo que finge no existir. Pero (casi) es lo único que existe. Freud quiso describirlo, y como no pudo lo llamó “el ello”, “eso”, un pronombre sin nombre, un adjetivo sin sustantivo. Pero “lo que mola” es mucho más de lo que Freud pensaba. Es un reflejo de simpatía o antipatía básica hacia esto o aquello, que después se justifica con argumentos ad hoc, como si la emoción derivase de un acto racional.

Lo que mola lo decide todo. Absolutamente (casi) todo. Decide qué música gusta a la gente. A qué partido vota la gente. Cómo vestimos. Qué genocidio hace que nos indignemos y salgamos a la calle vibrando de emoción para exigir paz, y qué otro genocidio nos importa una higa y hace que se nos quede cara de tontos cuando se nos recuerda que existe. Decide si creemos o no en un Dios tradicional, en una energía superior new age, o en que lo único cierto es que al final nos comerán los gusanos —y a esos gusanos se los comerán otros gusanos, y así ad infinitum hasta que el universo muera por congelación—. No hablo de lo que me mola a mí, ni de lo que le mola a usted. Eso son menudencias que no van a ningún lado. Hablo de lo que mola como un absoluto social, global, colectivo.

(Casi) todo está decidido de antemano, y lo que llamamos “razonar” no es más que el arte de aplicar dobles varas de medir a unas y otras cosas para que salga ganando lo que ya se busca que gane antes de razonar —es decir, lo que mola—. Tiene que ver con la pertenencia a un grupo pero no del todo, con un cierto sentimiento de superioridad pero no del todo, con una necesidad vital de estabilidad y de coherencia, pero no del todo. Es abstracto, pero muy concreto. Animal, —mamífero, para más señas—, pero muy cultural. Dice Platón en el libro IV de La República que cuando cambian los modos musicales, cambian las leyes fundamentales de la ciudad. Platón en verdad no se refería a los modos musicales. Se refería a lo que mola. Él fue el primero que lo entendió.

Y lo que mola, ese entramado de emociones dadas por supuestas, está cambiando. Rosalía. Los Domingos. Durante décadas lo que ha molado es eso que algún listo llamó "el PSOE state of mind", ¿pero se imaginan lo que supondría que España empezara a molar a los españoles? Pero a molar de verdad, sin peros. A lo mejor sólo es una leve perturbación en la Fuerza que se irá como vino. A lo mejor, no. Y los viejos, flexibles como azulejos, no entendemos (casi) nada, y miramos con estupor a los que hacen exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Obedecer prietas las filas a lo que molaba. Cuando la sociedad se enfrenta a cambios cruciales, reacciona con una tectónica invencible. Usted y yo no pintamos nada. La mano invisible no regula el mercado. Regula lo que mola.