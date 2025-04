Esta crema hidratante de menos de 6 euros podría ser el mejor clon de La Mer

La Mer es una crema famosa por su efecto humectante y regenerador en la piel, aunque no vamos a engañarnos, su precio es un golpe bajo para nuestro bolsillo. Esto no quiere decir que no existan alternativas a su fórmula, como es el caso de la crema Nivea.

En una publicación del HuffPost, dos médicos dieron algunas impresiones sobre este producto y por qué se parece tanto al lujoso cosmético. A continuación te contamos cuáles fueron las conclusiones.

Vista de la lata azul de la crema Nivea. AMAZON

¿La Mer y la crema Nivea tienen el mismo efecto?

El doctor Brenda Camp, dermatólogo certificado de MDCS Dermatology en la ciudad de Nueva York, explica que “es probable que se comparen la crema Nivea y la Mer debido a la importante coincidencia de ingredientes que aparecen al principio de sus listas de compuestos”.

Las dos cremas cuentan con una fórmula diseñada para hidratar y nutrir, además de mejorar la apariencia de la textura de la piel y reforzar la función de la barrera cutánea, así lo señala Divya Shokeen Khalsa, dermatóloga certificada en Manhattan Beach, California.

Shokeen Khalsa afirma que entre los ingredientes estrella que comparten los dos productos se pueden destacar dos.

La glicerina: un compuesto que ayuda a atraer la humedad y retenerla.

El pantenol: un derivado de la vitamina B5 que calma y cicatriza, además de favorecer la regeneración celular.

La especialista de la piel comenta que, a diferencia de la crema Nivea, la fórmula de La Mer está repleta de minerales, vitaminas y antioxidantes. Por otro lado, el doctor Camp señala que ciertos cosméticos pueden funcionar de manera similar sin necesidad de tener los mismos ingredientes.

En conclusión, la crema Nivea puede ser una excelente alternativa para nutrir nuestra piel sin tener que gastar demasiado dinero.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de abril de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.