Estos son los 5 escritorios superventas y más baratos de Ikea

Buscar un escritorio barato no necesariamente tiene que significar conformarse con algo inestable, feo o incómodo. Y esto, Ikea lo sabe y lo potencia mejor que nadie. El gigante sueco es uno de los mejores aliados para conseguir esos muebles básicos para el día a día, que aún no tienes y en los que no te quieres dejar un dineral. Cuando te mudas de casa y te das cuenta de que te falta algo tan necesario como una mesa para crear un pequeño rincón en casa que funcione como espacio de trabajo, Ikea siempre puede darte una solución barata, rápida y versátil.

En este artículo encontrarás los cinco escritorios más vendidos y económicos de Ikea. No son los más sofisticados y elegantes, pero sí los que tienen un diseño más práctico para quienes solamente buscan algo funcional sin gastar mucho.

TROTTEN: el más robusto

Si necesitas un escritorio que ocupe poco, este modelo ofrece espacio suficiente para un portátil, un monitor y los accesorios que necesites para trabajar. A diferencia de otras mesas parecidas a este modelo, las patas en forma de "A", de acero, le aportan mayor firmeza y, además, su tablero es lo suficientemente grueso para que la sensación mientras trabajas sea de estabilidad.

Dimensiones: 120x70 cm. Ikea.

LAGKAPTEN/SPÄND: el más estético

Con esta mesa no te sobra el espacio, pero tampoco lo echas en falta si trabajas solo con tu ordenador y tu monitor. Lo mejor de este escritorio es que la combinación entre el tablero blanco a cuadros y el negro de las patas le da una estética parecida a la de un mueble de diseño sin subir el precio. No parecerá el típico escritorio de habitación de estudiante, aunque cueste casi lo mismo.

Dimensiones: 120x60 cm. Ikea.

LINNMON / SPÄND: el más vendido

Este es de esos escritorios que se venden bien y mucho por su precio asequible y su estética, que cumple a la perfección con las características minimalistas. Si te gustan las cosas básicas, sin piezas raras ni pasos confusos a la hora de montarlo, en menos de 30 minutos lo puedes tener listo para usar.

Dimensiones: 100x60 cm. Ikea.

LINNMON / ADILS: el modelo más conocido

Este es el típico escritorio que ya has visto mil veces en casas de tus familiares y amigos. Es el más barato de todos. Su estética es súper neutra, sin adornos ni detalles innecesarios, y se adapta con total facilidad a cualquier entorno sin llamar la atención.

Dimensiones: 100x60 cm. Ikea.

TORALD: el más pequeño de todos

Este es para quienes no tienen espacio, pero tampoco quieren trabajar desde el sofá. Es la solución ideal para pisos pequeños; lo puedes meter en cualquier rincón entre el sofá y la ventana, o en la habitación junto a la cama. Si tu casa es un Tetris, este escritorio puede salvarte la partida.

Dimensiones: 65x40 cm. Ikea.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden desmontar fácilmente para mudanzas?

Sí, todos los escritorios se pueden desmontar. Las patas suelen ir atornilladas al tablero, así que basta con desatornillarlas.

¿Se pueden personalizar?

Sí, puedes pintar el tablero, añadir ruedas a las patas o ponerle un adhesivo para deslizar la mesa con facilidad si necesitas moverla con frecuencia.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de junio de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.