Frena la caída y fortalece: el sérum capilar más vendido está casi a mitad de precio en el Black Friday
Enriquecido con jengibre, aminexil y cafeína, puede ser un aliado en esta época del año. 

Una mujer aplicando producto para masajear el cuero cabelludo
Una mujer aplicando producto para masajear el cuero cabelludoGetty Images

La caída del pelo es una de las principales preocupaciones de la mayoría de personas, especialmente durante esta época del año cuando esta caída puede acelerarse. Lo primero que hay que tener claro es que este es un proceso normal y estacional, por lo que lo habitual es que el cabello vuelva a recuperar el aspecto al cabo de unos meses y se frene la caída. 

Eso sí, pueden seguirse ciertas rutinas en casa para intentar estimular el crecimiento del pelo, además de para intentar proteger la melena durante esta época del año o de manera recurrente durante todo el año. 

En este sentidos, los expertos recomiendan utilizar lociones o sérums anti caída o fortificantes para mimar la melena si es necesario. El producto más vendido de esta categoría en Amazon es el sérum Genesis de Kérastase, que tiene una puntuación de 4,3 sobre 5 en la plataforma de ventas. 

Sérum Genesis de Kérastase
  Sérum Genesis de KérastaseAMAZON

Enriquecido con jengibre, cafeína y arginina que ayudan a fortalecer el pelo desde su raíz, este sérum está indicado para personas con cabello débil o frágil ya que el producto actúa como fortificante, anti caída y activador del crecimiento. Además, la fórmula incluye un 1,5% de aminexil, una molécula que "mejora la nutrición y aumenta el anclaje de la fibra al cuero cabelludo". 

Según los estudios de la marca, tras la utilización del producto se puede observar una disminución del 84% de la caída del cabello y un refuerzo de la barrera protectora del cuero cabelludo. 

Este sérum, con una fragancia cítrica marcada por la lavanda, la bergamota y la madera de vetiver, está actualmente rebajado con motivo del Black Friday en Amazon, por lo que puede ser un buen momento para probarlo. Su precio habitual en la plataforma es de 54,90 euros, pero estos días puede comprarse por 31,46 euros, es decir, un 43% más barato. 

Cómo utilizarlo 

Sobre cómo utilizar este producto, lo primero que hay que tener en cuenta es que debe utilizarse después del champú y el acondicionador, sobre el cuero cabelludo seco que, indican desde la marca, puede estar secado con la toalla. Para aplicarlo hay que separar la melena por secciones hasta aplicar cuatro dosis del producto. 

Puede utilizarse tanto por la mañana como por la noche y Kérastase recomienda usarlo a modo de tratamiento intensivo cada día si la caída es pronunciada o de manera ocasional durante todo el año. 

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de noviembre de 2025.

