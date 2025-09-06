El incendio de Castromil (Zamora) pasa a IGR 2 por suponer una "amenaza seria" a varias poblaciones

El incendio en Castromil (Zamora) ha subido este sábado a Índice Gravedad Potencial (IGT) 2 al suponer una "amenaza seria" a las poblaciones próximas. El fuego se originó este viernes sobre las 15:33 horas, por causas que aún se desconocen, aunque una de las teorías apunta a que podría haber pasado desde la vecina localidad de A Mezquita, en Ourense.

En la zona se encuentra un operativo de más de 25 medios, entre los que se encuentran más de 25 medios, en concreto cinco agentes medioambientales, dos técnicos, dos cuadrillas, cinco brigadas, un bulldozer, dos autobombas y siete medios aéreos.

El fuego se ha iniciado en el término municipal de Hermisende y el viento ha favorecido el avance de las llamas avanzado en dirección a la localidad zamorana de Castromil, situada en la frontera con la provincia de Ourense, tal y como recoge EFE.

Este no es el único fuego activo este sábado en Castilla y León. También se ha declarado otro en Garcibuey, en Salamanca, que cuenta con nivel 1 de gravedad por su proximidad a la carretera SA-220, donde trabajan actualmente 18 medios, tres de ellos aéreos.

-Noticia en ampliación-