Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Adiós a las noches clásicas: los astrónomos ponen fecha al final de las apacibles noches estrelladas de toda la vida
Planeta
Planeta

Adiós a las noches clásicas: los astrónomos ponen fecha al final de las apacibles noches estrelladas de toda la vida

Según el estudio, el número de satélites en órbita baja se ha disparado en muy poco tiempo.

Daniel Cáceres Garriga
Un joven tumbado en la hierba contemplando la Vía Láctea
Un joven tumbado en la hierba contemplando la Vía LácteaGetty Images

A medida que la actividad humana en el espacio se acelera, algunos astrónomos empiezan a temer que la imagen clásica del cielo nocturno, tal como la conocemos hoy, podría desaparecer en apenas unos años. Así lo recoge el medio rumano Libertatea, que resume un análisis elaborado por Alejandro Borlaff, investigador del Centro Ames de la NASA, junto con un equipo de especialistas internacionales.

Según el estudio, el número de satélites en órbita baja se ha disparado en muy poco tiempo. En 2019 había aproximadamente 2.000 objetos activos rodeando la Tierra; hoy esa cifra ya ronda los 15.000. Y el escenario para las próximas décadas es aún más abrumador: "para finales de 2040 podría haber unos 560.000 objetos orbitando la Tierra", siempre que las solicitudes de licencia presentadas por diversas empresas y consorcios lleguen finalmente a aprobarse. La expansión de megaconstelaciones como Starlink o Kuiper es solo la punta del iceberg.

Este aumento masivo no solo modifica la apariencia del cielo nocturno, sino que interfiere directamente con la investigación astronómica. Los análisis citados por Libertatea indican que hasta el 96 por ciento de las imágenes registradas por futuros telescopios como SHEREx (Estados Unidos), ARRAKIHS (Europa) o Xuntian (China) podrían verse afectadas por reflejos procedentes de antenas y paneles de satélites. Incluso el veterano telescopio Hubble, que observa sectores muy concretos del firmamento, podría encontrarse con trazas de satélites en aproximadamente un tercio de sus registros.

El problema no se limita a la estética del cielo, sino que tiene implicaciones científicas profundas. Las estelas brillantes que dejan los satélites suelen confundirse con asteroides, lo que complica el trabajo de detección de objetos potencialmente peligrosos que podrían acercarse a la Tierra. Para los equipos de vigilancia del espacio cercano, distinguir entre un satélite iluminado y un cuerpo rocoso real es esencial, y esa diferenciación se vuelve cada vez más difícil con la saturación orbital.

Actualmente, existen programas capaces de eliminar de forma automática las trazas de objetos artificiales en las fotografías astronómicas. Sin embargo, su eficacia depende de disponer de bases de datos extremadamente precisas y continuamente actualizadas sobre la posición y trayectoria de todos los satélites en órbita. Una tarea monumental si, como señalan los investigadores, el número de objetos se multiplica por decenas en apenas quince años.

La advertencia llega en un momento clave, cuando la regulación del espacio y la sostenibilidad orbital se han convertido en un asunto urgente. Si no se establecen límites claros, concluyen los astrónomos, podría llegar un momento en el que mirar al cielo signifique ver menos estrellas y más tecnología humana flotando sobre nuestras cabezas.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

El HuffPost para Bodegas Avelino Vegas