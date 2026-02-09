La petición de Bob Pop a Ayuso para el Día de la Hispanidad tras ver lo que ha hecho Bad Bunny en la Super Bowl: salpica directamente a Gloria Estefan

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl ha salpicado a Isabel Díaz Ayuso. El escritor Roberto Enríquez Higueras, conocido popularmente como Bob Pop, que se postuló como candidato a las primarias de Barcelona en Comú para ser el próximo alcalde de Barcelona, le ha hecho una petición a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras ver lo que hizo el cantante puertorriqueño.

El show del descanso le ha llevado a una reflexión con recado incluido que ha pronunciado en una conversación con Ángels Barceló en Hoy por Hoy, de la Cadena SER. Para Bob Pop, la actuación fue "super emocionante", especialmente para aquellos que lo estaban viendo "desde un lugar escondido, desde un sitio en el que estás agazapado porque tienes miedo de que la gente de ICE te detenga y te torture".

Barceló también se rendía al cantante: "Es una reivindicación de los latinoamericanos en un momento en el que ser latinoamericano es peligroso en EEUU, en un tiempo en el que gobierna Donald Trump, en el que hace redadas por las calles, en el que secuestra niños para poder llevarse también a sus padres".

La petición de Bob Pop a Ayuso

El escritor se ha hecho una pregunta que a la vez es una petición a la propia Ayuso con vistas al Día de la Hispanidad, el 12 de octubre: "¿Por qué el Día de la Hispanidad, Ayuso, en vez de traerse a Gloria Estefan, que fue carísimo, no nos trajo ese espectáculo de la Super Bowl?".

"Que eso sí que es un canto a América, amiga...", ha rematado. Barceló ha reaccionado con una carcajada y con ironía le ha respondido: "Sí, tienes toda la razón del mundo, pero no sé por qué me temo que no va a ir por ahí Isabel Díaz Ayuso".

"Yo qué sé, es que estaba yo pensando... Llevamos mucho rato de sección y no la hemos mencionado, porque los oyentes, si no hablamos de Ayuso, no están contentos", ha ironizado.

Por qué Bad Bunny lo ha petado

Bad Bunny ha sido el protagonista de este inicio de semana por la actuación que realizó durante el descanso (o halftime) de la Super Bowl: una reivindicación de la unión de todo el continente americano. Nombro a todos los países porque "lo único más fuerte que el odio es el amor". Una crítica, además, a las redadas del ICE en Minnesota.

No ha podido faltar la reacción del presidente de los EEUU, Donald Trump, que ha calificado el show como "absolutamente terrible" y "uno de los peores de la historia".

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia", ha criticado el estadounidense.