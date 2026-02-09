Carlos III habla como nunca de la relación de su hermano Andrés con Epstein y deja claro que la casa real británica quiere colaborar con la policía

Los miembros de la casa real británica han perdido el miedo a hablar de Epstein, el criminal sexual que se suicidó en su celda en 2019 y cuya amistad con el expríncipe Andrés y Sarah Ferguson hizo caer a los que fueran duques de York.

Primero fue el príncipe Eduardo, que cuestionado por un periodista en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubai sobre los archivos Epstein, que han vuelto a salpicar a su hermano Andrés, señaló que lo "fundamental es recordar siempre a las víctimas".

Días después fueron el príncipe Guillermo y Kate Middleton, que ofrecieron unas palabras a BBC a través de Kensington Palace: "Puedo confirmar que el Príncipe y la Princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”.

Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago club, Florida, en febrero de 2000. Getty Images

Ese misma tarde llegó el momento de que hablara Buckingham Palace en nombre de Carlos III, el rey y por tanto la persona más importante de la casa real británica, así como el hermano mayor de Andrés Mountbatten-Windsor.

"El Rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor", unas palabras en las que menciona directa y expresamente a su hermano.

"Si bien el Sr. Mountbatten-Windsor debe abordar las reclamaciones específicas en cuestión, si la Policía de Thames Valley se comunica con nosotros, estamos listos para apoyarlos, como es de esperar. Como se dijo anteriormente, los pensamientos y condolencias de Sus Majestades han estado y siguen estando con las víctimas de toda forma de abuso", añadió Buckingham Palace.

Andrés Mountbatten-Windsor cabalgando despreocupadamente en Windsor tras la revelación de tres millones de archivos de Epstein GTRES

De este modo, Carlos III anuncia así que por supuesto están ahí para colaborar con la justicia si resulta necesario. Por tanto, no hay ni un atisbo de protección para el que fuera hijo favorito de Isabel II y que ha caído definitivamente en desgracia.

Lo que perdió Andrés

Andrés Mountbatten-Windsor abandonó los actos oficiales en 2019, perdió sus patrocinios reales y sus honores miliares más adelante, y se libró de ir a juicio con Virginia Giuffre, la mujer que le acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor, después de alcanzar un acuerdo extrajudicial costeado por Isabel II.

El final de 2025 marcó su caída definitiva. Tuvo que renunciar al uso del ducado de York y el resto de títulos que le concedió su madre con ocasión de su boda, se eliminó su título de príncipe, su pertenencia a la Orden de la Jarretera y el resto de honores con los que contaba.

El príncipe Andrés en una imagen de archivo. Steve Parsons

Se le indicó que debía abandonar el Royal Lodge, lo que se adelantó a principios de febrero de 2026 debido a que le salpicaron los archivos de Epstein revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Andrés salió de noche rumbo a Sandringham, donde se le ubicó en Wood Farm hasta que esté liste Marsh Farm, el lugar en el que la casa real espera que se quede para siempre y no haga ruido.

Sin embargo, todavía cabe la posibilidad de que haga ruido si es llamado a declarar al Congreso de Estados Unidos, algo que pidió Keir Starmer, el primer ministro, y si se produce una investigación policial contra Andrés.

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (en el centro), en 2001. Al fondo, Ghislaine Maxwell, la ‘madame’ de Epstein. YOUTUBE

Los archivos mostraron unas lamentables imágenes del hermano del monarca a cuatro patas sobre una mujer con la cara tapada. Hay correos en los que Andrés acepta conocer a una joven rusa de 26 años que le quiere presentar Epstein, queda acreditado que invitó al pedófilo a Buckingham Palace y dijo que deseaba ser su mascota. Además, se confirmó, por si había dudas, que su foto con Virginia Giuffre era real. Andrew siempre mantuvo que se trataba de un montaje.

Filtró información sensible a Epstein

Pero ha habido más. El que fuera príncipe envió a Epstein información confidencial de su trabajo como representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido:

El 30 de noviembre de 2010 envió a Epstein detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam, Shenzhen y Hong Kong e informes de estas visitas.