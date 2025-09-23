Luz verde al plan para traer de vuelta a un pájaro gigante extinto tras 350 años gracias a la ayuda de las palomas

Tras anunciar que están a un paso de poder traer de vuelta especies extintas como el mamut y el tilacino de Tasmania, la empresa tecnológica estadounidense Colossal Biosciences quiere devolver a la vida ahora al pájaro gigante conocido como dodo, cuyo último ejemplar fue visto por última vez en 1662.

Unos 350 años después, la compañía afirma que ha logrado un avance importante en su intento de devolver al dodo a la naturaleza de su hogar, en Islas Mauricio, según ha informado el medio Illustreret Videnskab. Este ave se caracterizaba por sus dimensiones, ya que llegaba aproximadamente al metro de altura y su peso oscilaba entre los 10 y los 20 kilogramos.

La compañía Colossal Biosciences logró en 2023 mapear todos los genes del ave. "El objetivo era poder manipular los de una célula madre de un pariente vivo cercano, la paloma de Nicobar, para que el material genético de la paloma correspondiera al del dodo y la paloma se pareciera así al ave extinta", ha especificado el mismo medio.

Según la propia empresa, ya han logrado este objetivo e, incluso, han ido más allá. "Acabamos de lograr un avance que nos acerca más que nunca al regreso del dodo", escribió la compañía en una publicación en Instagram.

Los investigadores de la empresa también han avanzado en la creación de un embrión de paloma que pudiera nacer en un huevo puesto por una madre sustituta viva. Según el medio británico The Guardian, la compañía afirma haber desarrollado pollos editados genéticamente que llevarán huevos de aves de Nicobar fertilizados con ADN del dodo.

¿Por qué se extinguió el dodo? La historia del dodo es un recordatorio de que la intervención humana puede tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad.