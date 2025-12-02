0,50 dólares: la recompensa que ofrece el Ayuntamiento de Oleiros por la captura de Donald Trump

No son los 50 millones de dólares de recompensa que el Gobierno de Estados Unidos ofrece por información que permita la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero algo es algo, o al menos eso han debido pensar en el Ayuntamiento de Oleiros. El municipio gallego, gobernado por Alternativa dos Veciños, ha ofrecido una módica recompensa de apenas 0,50 dólares por Donald Trump, a quien tildan de "terrorista internacional", según se puede ver en las pantallas digitales de la ciudad.

El histórico alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, quien se reconoce como comunista, ha explicado a CubaInformaciónTV que se les ocurrió la campaña "para mentalizar a la gente y que sepan que hay otras ideas distintas a las de este monstruo". Quieren, ha dicho, denunciar "los crímenes y agresiones" de Trump en el mundo.

Para Seoane, el presidente estadounidense es "un asesino que no vale ni 50 centavos", de ahí la escasa recompensa ofrecida. "Se dedica a llamar terroristas a otros, cuando él es el mayor terrorista y asesino del mundo", ha declarado al citado medio.

La campaña ha recorrido el mundo. Además de en Cuba, el mensaje fue también recogido por una televisión colombiana, como puede verse a continuación:

No es la primera vez que Oleiros utiliza la imagen de Trump. Ya lo hizo en 2020 con otro anuncio en los paneles informativos del Ayuntamiento, en los que se exhibía al presidente de Estados Unidos junto a las caras de Hitler y Mussolini con un mensaje que volvía a tachar al mandatario estadounidense como un "monstruo".

La recompensa por Nicolás Maduro

El pasado mes de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la tutela de Pam Bondi, elevó hasta los 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) la recompensa para quien entregase información que permita el arresto de Nicolás Maduro, a quien las autoridades estadounidenses acusan de narcotráfico, vinculación con el terrorismo y una amenaza directa para la seguridad nacional.