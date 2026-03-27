La izquierda, ante un nuevo examen en Andalucía: ¿unidad o tres papeletas?

La convocatoria electoral andaluza ha pillado a la izquierda con el runrún de la unidad y los diferentes actos que por un lado impulsa Gabriel Rufián en España y, por el otro, los partidos a la izquierda del PSOE que forman parte del Gobierno de coalición. De una manera u otra, todos defienden lo mismo: una izquierda fuerte que pueda hacer frente al auge de la derecha y la extrema derecha. Hasta ahora, sin embargo, estos llamamientos no han encontrado alojamiento compartido en las diferentes elecciones autonómicas, acaso solo en Extremadura, donde, por cierto, obtuvieron el mejor resultado. En Aragón, la izquierda regionalista de la Chunta se llevó casi todos los votos a la izquierda del PSOE y en Castilla y León IU, Sumar y Podemos se quedaron sin representación alguna en el Parlamento tras presentarse por separado. ¿Y Andalucía?

Por ahora, con los comicios convocados para el 17 de mayo, todo apunta a que serán tres las papeletas que las gentes de izquierdas se toparán en los colegios electorales: las de Por Andalucía (coalición impulsada por Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz), Adelante Andalucía y Podemos. Que haya una sola candidatura es bien difícil, sobre todo porque entre las tres sí existe una diferencia notable: Adelante Andalucía se opone a entrar en un Gobierno de coalición con María Jesús Montero, la candidata socialista, si los números dieran. Por Andalucía sí lo haría. El debate está más bien en qué hará Podemos. Los diputados morados forman parte de la coalición en el Parlamento (aunque formalmente no sea así tras llegar tarde al registro en las últimas elecciones), pero no parece que vayan a concurrir de manera conjunta. Una vez más, los de Ione Belarra dicen que acuerdo, sí, pero sin Sumar.

Este martes, en RNE, la secretaria general de Podemos aseguró que todo el mundo sabe "muy bien cuál es el modelo, cuál es el método Podemos, es el modelo de Extremadura". "Nosotras vamos a trabajar para tener siempre las candidaturas más amplias y más transformadoras posibles. Y si la tarea política está clara, pues yo creo que las alianzas caerán sobre su propio peso", dijo Belarra. En el entorno de Por Andalucía no comprenden muy bien estas afirmaciones. Si quisieran las candidaturas más amplias y transformadoras posibles, dicen, no se saldrían de la coalición. Así lo ha señalado el propio Antonio Maíllo, coordinador de IU y candidato de Por Andalucía. "No es que formen parte... Es que basta con que no se salgan", ha defendido Maíllo.

"La puerta sigue abierta"

Fuentes de Por Andalucía aseguran que siempre se han mostrado abiertos a acoger a todo aquel que apueste por una izquierda transformadora. Desde que Izquierda Unida pusiera en marcha ya en octubre de 2024 el proceso para reeditar la coalición, nunca han cerrado la puerta a que entraran otras formaciones. Estas mismas fuentes aseguran que dieron todos los pasos que tocaban, como las primarias y la elección del candidato. Y, con todo, aseguran que "la puerta sigue abierta" si Podemos decidiera entrar en una candidatura unitaria en lugar de presentarse por separado. Lo que no aceptarán son "vetos, vengan del lado que vengan", señalan fuentes de IU.

A pesar de que los últimos comicios autonómicos no han sido muy halagüeños para la izquierda, es difícil comparar los casos de Aragón, Castilla y León o Extremadura con lo que pueda suceder en Andalucía, donde están llamadas a votar seis millones y medio de personas. En la izquierda al PSOE confían en que los resultados puedan ser diferentes, sobre todo porque saben que en Andalucía tienen "arraigo territorial". En las últimas elecciones locales, de hecho, Izquierda Unida logró resistir con cierto ahínco el ascenso de la derecha y la extrema derecha, logrando 840 concejales y más de 60 Alcaldías. Andalucía es la gran apuesta de IU. De ahí que el candidato sea su coordinador federal, Antonio Maíllo, que cuenta con el visto bueno de Sumar e Iniciativa. Podemos, si finalmente acude en solitario, llevará como candidato al guardia civil y actual diputado morado en el Parlamento andaluz Juan Antonio Delgado.

El debate, por suerte para muchos, no se alargará demasiado, ya que el plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 3 de abril. Podemos tiene hasta entonces para decidir si permanecerá en la coalición Por Andalucía, como así les pide Maíllo, o si concurrirá en solitario. Lo que sí tiene claro el coordinador de Izquierda Unida es que no va a consentir que se repita lo que pasó en 2022, cuando se apuró tanto el plazo que Podemos quedó formalmente fuera de la coalición.