¿Oferta sincera o batalla por el relato? Por Andalucía sospecha del ofrecimiento in extremis de Podemos para la unidad

En Por Andalucía, sobre todo en IU Andalucía, temían que esto pudiera pasar. Hace unos días, y después de que Podemos se hubiera mantenido al margen durante todo el proceso de reedición de la coalición, fuentes de la candidatura se mostraban inquietos ante la posibilidad de que los de Ione Belarra pidieran formar parte de la unidad de IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz a apenas pocos días de que termine el plazo. En Izquierda Unida todavía recuerdan no sin vergüenza lo que sucedió en las últimas elecciones autonómicas, cuando el acuerdo con Podemos se cerró tan tarde que los morados quedaron fuera de la coalición al menos de manera formal tras haber cerrado ya el registro. "Ese disparate no se va a repetir", insistían desde hace meses en IU.

Ese temor se ha hecho realidad este lunes, cuando el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, afirmó en rueda de prensa que "tendían la mano" a "todos los actores" de la coalición Por Andalucía para cerrar una lista de unidad. Por primera vez, y a diferencia de lo defendido durante los últimos meses (y en las elecciones autonómicas que se han sucedido) desde Podemos ya no se veta la presencia de Sumar. Lo dijo a falta de cinco días para que se cierre el plazo para formalizar las coaliciones que se presentarán en los próximos comicios del 17 de mayo. Y eso es lo que genera suspicacias en el entorno de Antonio Maíllo. ¿Por qué ahora y no antes?

Desde Podemos, que no entran a valorar por qué han esperado tanto, creen que lo de los tiempos es lo de menos si todo el mundo está por la labor. No hay condiciones para la negociación, dicen, por lo que ven el acuerdo fácil. "Hay tiempo", defendía este domingo el por ahora candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado. Pero en Izquierda Unida ven gato encerrado. Fuentes de IU señalan que esto era lo esperable y hablan de "batalla por el relato". Lo que Podemos quiere, señalan, es que parezca que ahora la culpa es de los de Maíllo si finalmente no se produce la ansiada unidad. "No es lo mismo lo que dicen hacia fuera que lo que negocian en privado", comentan.

En Izquierda Unida apoyan su argumento en que hace justo una semana, el martes pasado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguraba en RNE que todo el mundo sabe "cuál es el modelo, cuál es el método Podemos", y ella misma se respondía diciendo que el de "Extremadura". Es decir, Podemos con IU, pero sin Sumar. Ya entonces, en IU decían que si Podemos quisiera "las candidaturas más amplias y transformadoras posibles, no saldrían de la coalición Por Andalucía". Es lo que durante los últimos tiempos ha defendido el candidato, Antonio Maíllo. "No es que formen parte... Es que basta con que no se salgan", ha insistido Maíllo.

Fuentes de Por Andalucía señalaron a este periódico hace justo una semana que siempre se han mostrado abiertos a acoger a todo aquel que apueste por la unidad. Desde que IU puso en marcha en octubre de 2024 el proceso para reeditar la coalición, nunca han cerrado la puerta a que entraran otras formaciones, defienden. Estas mismas fuentes aseguraron, sin embargo, que mientras fueron dando todos los pasos que tocaban, como primarias en los partidos y elección del candidato, Podemos nunca quiso formar parte. Con todo, y aunque comentaron que "la puerta seguía abierta" si Podemos decidiera entrar, ahora prefieren no valorar públicamente una oferta hecha in extremis.

A falta de tres días, cuatro si se incluye este martes, para que se cierre el plazo para el registro de coaliciones, todo apunta a que serán tres las papeletas que se encontrará el electorado de izquierdas: las de Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía. Al menos sobre estos últimos sí que no hay debate. Se presentarán sí o sí por separado porque defienden ser algo diferente: una izquierda regionalista que, además, no entraría en un Gobierno de coalición con el PSOE si dieran los números, algo que sí haría Por Andalucía.