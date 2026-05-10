Ángel Víctor Torres asegura que Ayuso ha sido la única presidenta autonómica con la que no han podido contactar: "No sé si está volando"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, saluda desde el balcón de Génova.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que ha conseguido contactar con todos los presidentes autonómicos para informarles de todo el operativo. Con todos menos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "No sé si estará volando", ha dejado caer durante la rueda de prensa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, donde se alojan los españoles afectados por el crucero afectado por el brote de hantavirus, se encontraba de gira en México. Sin embargo, tras varios encontronazos tras sus palabras sobre Hernán Cortés, la popular ha tenido que cancelar su viaje institucional.

A pesar de que no ha contactado con ella, el ministro ha querido valorar y agradecer la disposición de todos los presidentes autonómicos. Además, también ha querido mandar un mensaje de apoyo y agradecimiento a la población canaria. "El pueblo canario es un pueblo solidario", ha destacado, antes de asegurar que la operación está saliendo según lo previsto.

"Todas las medidas de seguridad están funcionando", ha resaltado por su parte la ministra de Sanidad, Mónica García, quien junto a Torres ha seguido de cerca todos los pasos del operativo especial.

"¿Qué ocurriría si dentro hubiera familiares nuestros?"

El papel de España en este operativo ha suscitado algunas críticas entre algunos sectores contrarios al fondeo del crucero afectado. A todos ellos se ha dirigido el ministro Torres, quien ha querido lanzarles una pregunta: "¿Qué ocurriría si dentro hubiera familiares nuestros?".

"No me quiero centrar en la polémica porque tampoco es eso lo que en estos momentos tenemos que hacer. En ese crucero hay personas que lo que quieren es llegar a sus casas y a sus países", ha señalado el mismo, antes de destacar que lo que han tenido que pasar es una situación "muy complicada".