Nacho Duato reacciona en apenas un minuto al polémico viaje de Ayuso a México y describe lo ocurrido con una palabra

El viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, no solo ha terminado de forma abrupta tras la cancelación de su agenda allí, donde tenía previsto acudir a la gala de los Premios Platino de cine (que la propia comunidad madrileña había patrocinado con cerca de medio millón de euros), sino que además ha provocado una tensión entre la dirigente conservadora y la líder mexicana, Claudia Sheinbaum, con un cruce de acusaciones entre ambas.

La dirigente popular madrileña ha argumentado la cancelación de su viaje institucional por el "clima de boicot" que ha recibido en el país de Sheinbaum, a quien ha acusado directamente a través de un comunicado de "amenazar" a los organizadores de los premios Platino de Cine.

"La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles", señalaba el escrito. Sin embargo, desde el grupo hotelero donde se celebran estos premios lo han desmentido y han negado haber recibido cualquier tipo de presión.

"Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret", defienden.

"¿Pero dónde se cree que iba?"



El choque entre instituciones, que tiene como origen unas declaraciones de Ayuso sobre la Conquista y la figura de Hernán Cortés, ha llevado a que numerosas figuras se manifiesten en torno a esta cuestión, criticando las palabras y la posición de la líder madrileña.

Una de las voces que se ha mostrado en contra ha sido la del bailarín Nacho Duato, quien ha definido el viaje como una "vergüenza". "¿Pero dónde se creía que iba?", se ha preguntado.

"Que vergüenza el viaje de la señora Ayuso, ¿pero dónde se cree que iba esta señora? Primero que la honorable presidenta de México (con x) le da mil vueltas y le ha puesto en su sitio. Ya no vas a poder lucir el modelito que tenías preparado, te tienes que venir antes porque te están echando a patadas", ha opinado Duato en un video compartido en redes sociales.

"Hernán Cortés...El genocida de Hernán Cortés, y acabas de reivindicar su figura en México... ya no digo más porque no hay nada más que decir, solamente siento vergüenza... Pero que sepan los mexicanos que nosotros no somos iguales, que los españoles amamos México y agradecemos todo lo que hicieron por nosotros durante la Guerra Civil y que nos avergonzamos de las atrocidades que cometimos en la Conquista", ha sentenciado el mismo.