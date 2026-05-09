Ayuso vuelve a España y un catedrático de Historia le dedica estas palabras tras su polémico viaje a México

El viaje a México e la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue generando reacciones. Su postura contraria a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y su defensa de Hernán Cortés ha provocado varias protestas en los lugares que ha ido visitando.

Unos planes en el país que ha tenido que acortar, regresando este mismo viernes. La visita ha terminado antes de lo planeado tras denunciar un "clima de boicot" durante la "tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey". Algo a lo que el Gobierno de México ha respondido, desmintiéndolo.

"Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno. En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas", ha contestado el Ejecutivo mexicano.

"Huracán Díaz Ayuso"

Pese a ello, la polémica ya había surgido, con declaraciones controvertidas de Ayuso y más de una protesta contra la dirigente madrileña. Por ello, Oscar Tendero García, catedrático de Historia y de Geopolítica internacional, le ha dedicado un extenso artículo tras su viaje a México.

"Como un huracán. Como un tornado pues. Así pasó, por nuestro país, México, no tanto “Méjico” como a ella le gusta escribirlo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, equivalente a una gobernadora para nuestra jurisdicción política. Y la verdad es que no dejó a nadie indiferente", ha contado en la columna de opinión.

El catedrático de Historia ha sido contundente, detallando que la presidenta madrileña ha sido "aclamada por unos pocos y vilipendiada por unos cuantos más". "La visita de la mandataria derechista obedecía, más bien, a un intento por recuperar la narrativa, por dar la batalla cultural pues, de la acción de España en Mesoamérica en la conquista y la colonia, durante los siglos XVI, XVII, XVIII y los primeros años del XIX", ha expuesto.

Tras ello, ha descrito el paso de Ayuso por política, como líder madrileña y "fiel seguidora del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, instituto político en el que milita, Díaz Ayuso es, tal vez, la figura más conservadora en este partido y, sin duda, la que desarrolla mayor antagonismo mediático y dialéctico hacia el presidente Sánchez".

"La lucha por la huella de la civilización castellana, la reivindicación de los Cortés, Colón, Pizarro, etc… es consustancial a su pensamiento cultural y político. Si en el mismo proceso levanta ámpulas con la izquierda a ambos lados del Atlántico, objetivo alcanzado para la política derechista española", ha añadido.

Oscar Tendero ha terminado su artículo, reconociendo que "lamentablemente este es el signo de los tiempos en política internacional: cada vez más pasiones y cada vez menos espacio para las razones". "Pocos estadistas en el horizonte, desafortunadamente", ha sentenciado.