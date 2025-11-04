Ángel Víctor Torres: "Deseaba este informe de la UCO porque constata que no actué fuera de la ley"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este martes satisfecho tras la difusión del informe de la UCO que constata que no cobró mordidas por favorecer o ayudar a la trama Koldo durante su mandato como presidente del gobierno de Canarias.

En una rueda de prensa en el ministerio, Torres ha asegurado que las casi 400 páginas del informe de la Guardia Civil no hacen referencia alguna al cobro de comisiones u otras de las acusaciones que se han vertido contra él en los últimos meses. "No hay mordidas por mi parte, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente o no hay refinerías que yo quisiera meter en Canarias de forma ilegal", ha dicho.

El ministro ha subrayado que la UCO no pide al juez que se abra una investigación contra él por alguna actuación delictiva, ni tampoco se le ha llamado a declarar como investigado por parte del juez Puente. "Este informe dice con claridad que nunca ha habido una actuación en interés propio. Siempre defendí el interés general. Pese a todo, he sufrido en casi dos años un ataque difamatorio, con insidias, falsedades y vilezas, que han amplificado partidos políticos. Ningún representante público debe soportar mentiras contra su honorabilidad. Este informe de la UCO determina que yo tenía razón", ha dicho.

Sobre las presiones que Koldo ejercía sobre él para cumplir con los pagos pendientes a las empresas investigadas en la trama, el ministro ha asegurado que actuó porque había "una constatación de un incumplimiento contractual". En todo caso, ha recordado que él no participó en el proceso de contratación con Soluciones de Gestión. "Yo intervine cuando el material ya se había suministrado y había una parte del contrato que no se había cumplido", ha dicho.

También ha aludido a las presiones que él mismo ejerció al gobierno de España para que se autorizaran unos tests de antígenos que también le ofertó la trama. "Queríamos salvar el turismo. Queríamos poder hacer test de antígenos en nuestra tierra. De ahí mis expresiones de enfado con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa", ha dicho.

Por último, el ministro asegura que el informe también constata que no tuvo una relación especial con Víctor de Aldama. "Sólo hay un mensaje (en todo el informe de la UCO) que me envía él. De tener una relación estrecha, yo tendría mucha más conversaciones", ha dicho. Ahora, Torres ha dicho que le demandará por intromisión al honor profesional, a su intimidad y a su propia imagen.

"Se arroja luz después de dos años de acusaciones tremendas. Deseaba este informe porque sabía que iba a concluir que no hubo ningún proceder fuera de la ley", ha concluido.