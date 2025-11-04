Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja en un nuevo caso de violencia de género

Una mujer de 49 años ha sido asesinada este martes por su pareja con un arma blanca en su domicilio de Zaragoza, según ha confirmado la Policía Nacional. El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio situado en la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, informará esta mañana sobre este nuevo crimen machista en la ciudad. La última víctima mortal por violencia de género en Aragón fue el pasado mes de julio en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, cuando una mujer fue asesinada por su expareja en la tienda que ambos regentaban.

Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, con el crimen machista del pasado lunes y el de este martes en Zaragoza son ya 35 las mujeres asesinadas este año por violencia de género en toda España.