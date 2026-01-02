Autobús y bicicletas gratis: El ayuntamiento de Madrid publica los días en los que la EMT y BiciMad no tendrán coste

Tras las navidades, como ya es habitual, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido fijar dos días como gratuitos para el transporte municipal como buses o bicicletas. El objetivo es potenciar el uso del transporte público y concienciar sobre los beneficios en lo relativo al impacto medioambiental.

Este lunes, en un comunicado publicado en su página web, el consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida ha infromado de que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), excepto la línea Exprés Aeropuerto, serán gratuitos durante 48 horas, los días 8 y 9 de enero, coincidiendo con el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad.

El servicio gratuito estará disponible desde las 00:00 horas del jueves hasta las 23:59 horas del viernes. Como en ediciones anteriores, los viajeros deberán validar su título de transporte; quienes no lo tengan, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción.

Además, por sexta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica, bicimad, se suma a las jornadas de gratuidad. Durante los días 8 y 9 de enero, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos.

: Gratuito desde las 00.00h. horas del jueves 8 hasta las 23.59h. del viernes, excepto autobús exprés al Aeropuerto. BICIMAD (bicicletas): Gratuito desde las 00.00h. horas del jueves 8 hasta las 23.59h. del viernes para viajes de una duración máxima de 30 minutos.

"El fomento del uso del autobús y del servicio de bicimad es fundamental para impulsar la movilidad sostenible en la capital", dice el equipo de Almeida.

Una práctica que arrancó en 2021

Bicicletas del servicio Bicimad, en Plaza de Castilla, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Madrid viene impulsando la gratuidad del transporte público desde enero de 2021 y en los tres períodos de gratuidad de ese año (21 jornadas en total), más de 1,88 millones de viajeros no habituales se beneficiaron de la iniciativa.

De hecho, el récord de viajeros diario desde el inicio de la pandemia se alcanzó durante uno de estos períodos, concretamente el 26 de noviembre de 2021, a lo largo del fin de semana del Black Friday, con 1.390.032 usuarios.

En 2022, la medida se aplicó en ocho períodos (15 jornadas), beneficiando a más de 4,4 millones de viajeros y el mejor dato diario en periodo de gratuidad también se produjo durante el Black Friday, con 1.574.618 usuarios registrados el 25 de noviembre.

En 2023, la gratuidad se activó en seis ocasiones (14 jornadas) y alcanzó su récord el 2 de octubre, con 1.801.203 usuarios y coincidiendo con la gratuidad establecida el primer lunes octubre. En total, más de 3,84 millones de personas se beneficiaron de la medida ese año.

Un año después, en 2024, la gratuidad estuvo activa en cinco períodos (diez jornadas), beneficiando a 2.396.732 usuarios. Durante el periodo de gratuidad, el día con mayor número de viajeros fue el 3 de abril, fecha de vuelta de vacaciones de Semana Santa, donde se alcanzaron los 1.783.852 de usuarios.

A lo largo de 2025, la gratuidad estuvo disponible en siete períodos (12 jornadas), con 2.719.947 beneficiarios. Además, el viernes 28 de noviembre, durante el Black Friday, se registró el mejor dato de viajeros en período de gratuidad hasta la fecha: 1.944.021 usuarios utilizaron ese día los autobuses de EMT Madrid.

Otras fechas concretas en las que el servicio de bicicleta pública eléctrica, bicimad, ha sido gratuito es el Día Mundial de la Bicicleta o la Semana Europea de la Movilidad (SEM), a las que se suman, durante 2025, cinco periodos, en los que, en total, se realizaron más de 219.100 viajes con el contrato básico.

El Ayuntamiento de Madrid continuará aplicando esta medida en jornadas de alta demanda y durante episodios de alta contaminación, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y la bicicleta, mejorando así la movilidad urbana.