Ayuso y su familia disfrutan de un chalé de la Comunidad de Madrid tras criticar a Sánchez por usar los del Estado

Europa Press via Getty Images

Es verano y el cuerpo lo sabe. Por eso, Isabel Díaz Ayuso y parte de su familia disfrutó el pasado fin de semana de un chalé con piscina en la sierra propiedad de la Comunidad de Madrid y que fue adquirido en 2023 por 4,3 millones de euros junto a sus montes anexos, para ampliar el Parque Nacional de Guadarrama.

Según publica El País, Ayuso no informó de esta 'escapada' privada para soportar las altas temperaturas de la capital. Fuentes de Sol, en respuesta a preguntas del diario, subrayan que es la primera vez que la dirigente regional ha acudido a este chalet. “Es un uso permitido. Muy austero, no digamos nada con La Mareta (Lanzarote) o Quintos de Mora (Toledo)”, dicen en referencia a las residencias de vacaciones de las que puede disfrutar Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Igualmente, su gabinete sostiene que Ayuso no usó ningún "servicio de la Comunidad". "Ni camareros, ni cocineros. Ella se ha llevado su propia comida y ha estado en la casa sin servicio”, han añadido a El País.

Sorprende que Ayuso haga uso de este chalet pagado con el dinero de todos los madrileños después de que la dirigente madrieña se dedicara a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer uso de unas residencias que también disfrutaron los anteriores expresidentes, como Mariano Rajoy o José María Aznar.

En la Asamblea de Madrid, en abril de 2024, Ayuso dijo que Sánchez disfrutaba de cuatro palacio. Y los llegó a enumerar: "Las Marismillas, La Mareta, La Moncloa y Doñana, pagados por todos los españoles. Dos Falcon y mil asesores, no he mentido", dijo en respuesta a Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE, cuando éste le pidió salir del "fango político".

Tal como publicó Infobae en 2023, la adquisición de este chalé y de los terrenos se hizo a cambio de 4,3 millones de euros. Su propietario era José Luis Hinojosa Fernández de Angulo, miembro de una familia que controló durante años el Grupo Cortefiel hasta su venta en el año 2005.

El catastro del inmueble informa de que la parcela, edificada en 1970, consta de 355 metros cuadrados construidos, que incluyen la vivienda de 138 metros cuadrados; la piscina, de 94 metros cuadrados; y dos almacenes, de 92 y 25 metros cuadrados, respectivamente, según El País.