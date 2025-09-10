Ayuso recicla propuestas: considerar al “concebido no nacido” como miembro de la familia ya lo planteó en 2019

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este miércoles al programa Espejo Público de Antena 3 para anunciar que su gobierno tendrá en cuenta a los concebidos no nacidos de cara a las prestaciones y ayudas que reciben las familias.

"El concebido está aquí, vive y tiene que contar ya para la unidad familiar porque tú cuando tienes que hacer tus cuentas llegar a fin de mes, organizar los transportes para una familia, sobre todo si es numerosa, o tienes que ir ya solicitando plazas en escuelas, él está ahí. Entonces queremos que el concebido ya cuente como unidad familiar", ha dicho Ayuso.

Es decir, desde que una mujer o una pareja acrediten el embarazo, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar o ayudas al alquiler joven. Además, las familias que tengan dos hijos y estén esperando un tercero tendrán acceso a los beneficios por familia numerosa.

"También se aplicará a los beneficios fiscales como la deducción en el impuesto de la renta, deducción por gastos escolares, así como en la exención de tasas y otros beneficios fiscales por la compra de vivienda de segunda mano", señalan desde la Comunidad de Madrid.

De esta manera, la región gobernada por Ayuso sería la primera en en dar este reconocimiento a todas las familias, ya que Galicia cuenta con una ley similar pero que aplica solo a las familias numerosas. Sin embargo, la propuesta de Ayuso es reciclada. En 2019 ya hizo exactamente el mismo anuncio cuando aspiraba a convertirse en la líder regional... pero no llegó a materializarlo pese a que convertirse en presidenta autonómico en junio de ese mismo año.

"Hay que considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. de forma que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar”, dijo en aquel momento durante un desayuno de Europa Press. La noticia quedó recogida por la periodista Isabel Valdés en El País.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado abiertamente en contra de esta propuesta. "Permanente ‘déjà vu’ de la presidenta Ayuso contra la libertad de las mujeres", ha escrito Redondo, recordando precisamente que la propuesta no es nueva.

Fuentes de Igualdad han indicado a EFE que la iniciativa de la Comunidad de Madrid atentaría contra los derechos reproductivos de las mujeres.