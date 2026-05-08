Ayuso regresa de México antes de tiempo y culpa a Sheinbaum de un "boicot" contra ella

Isabel Díaz Ayuso cancela una gran parte de su viaje a México. El equipo de prensa de su gabinete ha informado a través de un comunicado que la presidenta madrileña no se desplazará a Monterrey y regresará de forma adelantada a España. Basan esta decisión en el supuesto boicot que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha promovido contra ella por este viaje oficial que iba a tener, en principio, una duración de diez díaz.

"En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", han señalado fuentes madrileñas. Ante esta supuesta amenaza, Ayuso ha decidido ausentarse del acto y poner rumbo de nuevo a España.

"Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano, obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid. El gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña. Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy", señala el comunicado.