Ayuso duda de la coincidencia del juicio de su novio y el procesamiento de David Sánchez: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este martes que la apertura de juicio oral a su pareja, Alberto González Amador, coincida con la confirmación del procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cree por ello que en España "los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene".

"De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país", ha declarado Díaz Ayuso, quien ha aseverado que "cada anuncio que ha ido saliendo" sobre el caso de su novio ha ido "parejo" a los avances en las causas relacionadas con el entorno de Sánchez.

Díaz Ayuso se ha pronunciado así después de que, ayer, la jueza que está en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acordara abrir juicio oral contra González Amador por fraude a Hacienda en 2021 y 2022, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

"No tengo nada que ver: es una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos", ha reiterado la presidenta, quien ha lamentado el foco puesto sobre este asunto habiendo en la órbita del PSOE y el Ejecutivo "casos de corrupción de verdad, de escándalo, de hacer caer un Gobierno".

Díaz Ayuso ha insistido en recalcar que los hechos por los que González Amador ha sido procesado son ajenos a la Comunidad de Madrid y ha indicado que ante "cada caso de corrupción" que pueda afectar a Sánchez "siempre tienen ahí al mismo", González Amador, "el señor que no ha tenido todavía juicio pero nos obliga a todos a posicionarnos".

Sobre este asunto ha terminado diciendo que no puede hacer más que aguantar y no va a contribuir a que se enrede más para que "siempre haya un motivo para llevarlo a la portada".

Por otro lado, Díaz Ayuso ha rechazado valorar el mensaje que publicó ayer en X su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que decía: "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".

La presidenta madrileña ha asegurado que no puede opinar sobre cada comentario que se hace en redes ni la trayectoria de cada juez, pero sí ha aprovechado para valorar la situación procesal del hermano de Sánchez, que según Díaz Ayuso tiene suerte porque "puede contar con el apoyo mediático de 22 ministerios" y de "medios públicos que se sufragan con el dinero del contribuyente". "Si a mí se me ocurre hacer algo así, no sé dónde estaría", ha apostillado.

La Audiencia Provincial ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que confirma el procesamiento de Sánchez, así como el del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y el de los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.