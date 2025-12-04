Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cada vez hay más multimillonarios: son ya el 0,00003516867% de la población global
Cada vez hay más multimillonarios: son ya el 0,00003516867% de la población global

El banco suizo UBS publica su último informe sobre multimillonarios. En España también hay más, aunque destaca uno por encima de todos.

Amancio Ortega, en un yate en Croacia.GTRES

En un mundo en el que cada vez más gente encuentra imposible, qué sé yo, adquirir una vivienda, hay sin embargo quien vive de manera más holgada todavía, quizás gracias a lo primero. Los multimillonarios están de suerte. Cada vez hay más, según el último informe Billionaire Ambitions Report 2025 que realiza UBS. Si en España había 27 multimillonarios en 2024 (es decir, personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares), ahora son ya 32. Entre todos, manejan una riqueza de unos 213.000 millones de dólares, claro que gran parte pertenece a uno solo. Sí, Amancio Ortega. El dueño de Zara tiene 21.000 millones más que el año pasado. Maneja, en total, 124.000 millones, el 58,2% de la riqueza total multimillonaria.

Pero sí hay quienes sí que de verdad están de suerte son los herederos de todos estos multimillonarios. De hecho, según el informe del banco suizo, 91 personas se convirtieron este año en multimillonarios por herencia; 297.800 millones de dólares pasaron de padres a hijos. Y la cosa no va a cambiar. UBS calcula que en los próximos quince años alrededor de 5,9 billones de dólares (difícil hasta de entender) serán heredados por los hijos de los multimillonarios de hoy.

Eso sí, según el informe, que realiza una encuesta a 87 multimillonarios clientes del banco, estos ricos no, riquísimos, "esperan que sus hijos triunfen de forma independiente a pesar de la influencia de la herencia". "Más de ocho de cada diez de los multimillonarios con hijos encuestados desean que sus hijos sigan su propio camino, afirmando que aspiran a que desarrollen las habilidades y los valores necesarios para triunfar de forma independiente, en lugar de depender únicamente de la herencia", reseña UBS. Claro que ayudar, ayudan esos casi seis billones de dólares.

Además de las herencias, no obstante, el informe habla también de 196 nuevos multimillonarios 'hechos a sí mismos'. En este aspecto, destacan sobre todo los estadounidenses. De estos 196 nuevos multimillonarios, 92 son de Estados Unidos. Personas como Ben Lamm, cofundador de la empresa de genética y biociencia Colossal; Michael Dorrell, cofundador y director ejecutivo de Stonepeak, una firma de inversión en infraestructura; o Bob Pender y Mike Sabel, cofundadores de Venture Global, una exportadora de gas natural licuado.

Pero si hay que resaltar algunos nombres estos son los multimillonarios tecnológicos. Y aquí nos encontramos, cómo no, al magnate Elon Musk. A pesar de la comentada caída de acciones en Tesla, la riqueza del sudafricano no para de crecer. También la de los dueños de Meta, Oracle o Nvidia. "Los seis multimillonarios tecnológicos estadounidenses cuya riqueza aumento más se volvieron 171.000 millones de dólares más ricos entre ellos en comparación con el año pasado", recoge el informe. El aumento, apunta el banco suizo, "está estrechamente vinculado a las capacidades de IA de sus empresas, desde la fabricación de chips fundamentales hasta la infraestructura en la nube impulsada por la IA". Aquí aparecen también los promotores chinos del modelo de lenguaje DeepSake o fundadores de la empresa de vehículos eléctricos BYD.

Si en el mundo hay 8.300 millones de personas y el número de multimillonarios ha ascendido hasta los 2.919, podría decirse que estos representan el 0,00003516867%.

