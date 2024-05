Camps llama a Feijóo para volver a la política: "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé"

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha celebrado su absolución del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que se le acusaba en el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, y se ha mostrado dispuetso a regresar a la primera línea política: "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé".

Camps ha defendido que no tiene "ningún sentido" lo que ha pasado "estos 15 años" y ha considerado necesario que ello "no le pueda ocurrir a ningún español en nuestra democracia". "Era inexplicable, como dije hace 15 años. Nunca ha ocurrido absolutamente nada, nadie me debía nada. Lo dije y se ha demostrado después de 10 procesos que, efectivamente, nada había ocurrido", ha sostenido.

De esta manera ha valorado, en una rueda de prensa junto a su abogado, Pablo Delgado, la absolución por parte de la Audiencia Nacional del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel, relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

"Me he puesto a dispocición de la justicia desde el minuto uno, he dicho que todo era falso y que tenían que creer en mí, y lo hemos demostrado", ha expuesto Camps.

Camps ha informado de que ha podido conversar telefónicamente este mismo miércoles con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha transmitido la "enhorabuena" y han acordado "hablar" en cuanto la agenda del líder 'popular' "lo permita".

También ha podido hablar con el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, que le ha felicitado, pero no así con la alcaldesa de València, María José Catalá, aunque se ha mostrado "convencido" de que le habrá "enviado un mensaje" ella a él.

En esta línea, ha mostrado su voluntad y disposición a "volver a la arena política en la primera línea" porque es su "vocación, vida y compromiso". "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé", ha dicho. En cualquier caso, preguntado por los plazos, se ha puesto a disposición de su partido, el PP, y ha indicado que ahora tiene "todo el tiempo del mundo".

Además, ha reconocido que le "encantaría" someterse "a las urnas", aunque ha especificado que su regreso es algo que tiene que hablar con los actuales dirigentes de su partido: "Me gustaría volver al escrutinio del que salí y del que no debía haber salido nunca".