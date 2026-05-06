¿Carlos Cuerpo hace la declaración de la renta o se la hacen? El vicepresidente responde a nuestro test rápido 

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es el miembro del Ejecutivo mejor valorado por la ciudadanía, según el CIS. Además, es de los pocos que supera el aprobado. "Este tipo de encuestas son un recordatorio constante de que tu trabajo tiene que servir para el bienestar de la gente", señala al respecto el extremeño en una entrevista con El HuffPost.

De él, los ciudadanos valoran su templanza, su sosiego y sus buenas formas en tiempos en los que la política adolece de todo lo contrario. Para intentar sacarle de su zona de confort, El HuffPost ha sometido al vicepresidente a nuestro particular test rápido para que conteste a algunas preguntas peliagudas y un poco maquiavélicas. ¿Preferiría tomarse un café con Ester Muñoz o con Miguel Tellado? ¿Qué compañero ministro le cae mejor? ¿Y cómo definiría a Donald Trump? A continuación, podrás descubrir sus respuestas.

Lo primero que le pedimos al vicepresidente es que imite a su jefe Pedro Sánchez y haga dos recomendaciones culturales. En lo que se refiere a lectura, escoge "El balcón en invierno", de un "extremeño de pro" como Luis Landero. Y en cuanto a música, aunque Cuerpo admite que escucha mucho artista internacional, opta por "Golosinas", de Pedro Guerra.

Sabemos que ha sorprendido mucho que Cuerpo sea políglota y se atreva a hablar en diferentes idiomas durante sus viajes internacionales. Especialmente, cuando va a China o Japón. Por eso le hemos preguntado también por su palabra favorita tanto en chino como en japonés. "En chino sería 谢谢 (Xièxiè), que es gracias en chino. Y en japonés, どうぞよろしく (Douzo yoroshiku), algo así como encantado de conocerte", nos cuenta.

Le ponemos más en aprietos cuando le pedimos que decida entre ir a tomarse un café con Ester Muñoz o con Miguel Tellado. "Yo no tengo problema en tomarme café con nadie, así que con los dos. Donde caben dos, caben tres", dice con evasivas. Y cuando le pedimos que defina a Donald Trump en cuatro palabras, de nuevo asume una postura neutral: "Presidente de Estados Unidos".

En lo que sí se moja más es a la hora de confesar con qué compañeros del Consejo de Ministros se lleva mejor. "Con Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz", asegura. Y admite que él mismo hace su declaración de la renta y que habitualmente le sale a devolver.

Más profundo se vuelve cuando le preguntamos por el aspecto que menos le gusta de ser político. "El impacto en la gente que me rodea. Es algo sobre lo que no tienes control. Mi familia, los amigos...", cuenta. Y también da un consejo a aquellos jóvenes que sueñan con ser, algún día, ministros de Economía o incluso vicepresidentes del Gobierno. "Que no lo tengan como objetivo inicial. Estas cosas suceden y muchas veces hay mucho de casualidad detrás. Pero mi consejo, aunque suene cursi, es que trabajen con cariño. Se nota mucho la diferencia entre alguien que hace su trabajo con esfuerzo y buena actitud y alguien que lo hace obligado. Seguro que si no es en mi puesto, acabarán en otros mejores que el mío", concluye.