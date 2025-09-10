Castilla y León reprueba al consejero de Medio Ambiente por su gestión de los incendios

Las Cortes de Castilla y León han reprobado este miércoles al consejero de Medio Ambiente de esta Comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los graves incendios vividos este verano, que han quemado más de 140.000 hectáreas y han provocado la muerte de tres personas, con miles de familias evacuadas.

La reprobación y petición de revocación, presentada en forma de proposición no de ley por el Grupo Socialista y, por lo tanto, sin consecuencias jurídicas ni políticas, ha contado con el apoyo del Grupo UPL-Soria Ya y el Mixto, mientras que Vox se ha abstenido y el PP, con minoría en la Cámara, ha votado en contra, al igual que los dos procuradores no adscritos y ex de Vox.

La viceportavoz de los socialistas, Nuria Rubio, ha sido la encargada de defender esta iniciativa y ha subrayado que "no hay ni una sola razón" para que Quiñones deba seguir en su cargo: "Su actitud es un insulto a la ciudadanía", ha expresado.

Por su parte, desde Vox, el procurador Ignacio Sicilia ha tildado de "circo" las críticas cruzadas entre PP y PSOE por la gestión de los incendios y ha asegurado que esta figura de la reprobación "no vale para nada".

Pese a ello, su abstención ha permitido que la reprobación haya salido adelante, aunque han advertido de que la única vía para lograr los cambios es la judicial, de ahí que haya justificado su decisión de llevar la gestión de los incendios a la Fiscalía.

Mientras, el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha lamentado que, con los fuegos, el "espectáculo se repite", consistente, según él, en que "la oposición use las tragedias para hacer política".

En este sentido, ha acusado a la oposición y, al PSOE en concreto, de llevar a cabo una "cacería política" contra el consejero de Medio Ambiente: "Quieren la cabeza (...) de un consejero que ha trabajado con rigor y eficacia", ha argumentado.

De resto de Grupos, desde UPL-Soria Ya, el leonesista Luis Mariano Santos ha reconocido que esta iniciativa es "simbólica", pero ha defendido su apoyo porque, si la rechazara, no podría mirar a la cara a alcaldes como el de Fasgar (León), cuyo pueblo lleva ardiendo más de un mes.

Ya desde el Mixto, mientras que Pablo Fernández (Podemos) ha reconocido que esta reprobación "se queda corta"; el procurador Francisco Igea ha tildado de "sinvergüenza" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo que ha provocado las quejas de la bancada popular; finalmente, desde XAV, Pedro Pascual ha demandado un "cambio urgente", que ha dudado que llegue con el simple cambio del consejero.

Antes de la votación de la reprobación de Suárez-Quiñones, la procuradora de la UPL Alicia Gallego ha defendido una proposición no de ley para demandar medidas de reparación y mejoras en el operativo de prevención y extinción de incendios, que ha salido adelante con el apoyo de toda la Cámara y la abstención del PP y los dos procuradores no adscritos.

Los grupos de la oposición han coincidido en denunciar la "soberbia" del PP al aplaudir ayer la gestión del consejero y del presidente, y desde sus escaños han afeado a la procuradora popular Beatriz Coelho que haya iniciado su intervención asegurando que los portavoces que han intervenido en este debate "solo han visto los incendios por la tele"