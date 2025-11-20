Cerdán se refugia en Navarra tras su salida de prisión y el PP ya le cita para acudir al Senado

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán llega conduciendo su vehículo a su domicilio en la localidad navarra de Milagro este jueves

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha citado para el mes de diciembre al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras su salida de prisión.

Así lo ha adelantado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Santos Cerdán tras más de cinco meses en prisión por el 'caso Koldo'.

Aunque no ha especificado el día concreto, la portavoz del PP ha precisado que Santos Cerdán volverá a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado durante el mes de diciembre. Ya lo hizo en este mismo foro, aunque antes de publicarse el informe de la UCO.

También comparecerá el diputado del PSOE y el que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la secretaria de Organización socialista, Juanfran Serrano, que está citado para el próximo 4 de diciembre.

Cerdán se refugia en Navarra

Santos Cerdán, recién salido de la cárcel de Soto del Real este miércoles EFE / Rodrigo Jiménez

Tras abandonar la cárcel, Cerdán ha regresado este jueves a localidad navarra de Milagro, su pueblo de origen y donde tiene su residencia. En presencia de los medios de comunicación a las puertas de su vivienda, Cerdán ha salido conduciendo un coche del inmueble que posee en esta localidad navarra y no se ha parado ante las preguntas de los periodistas de cómo se encuentra.

Santos Cerdán salió del centro penitenciario madrileño en torno a las 19.20 horas tras pasar allí cuatro meses y 20 días en prisión provisional por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'.

Acompañado de uno de sus abogados, se paró ante los medios de comunicación que esperaban su puesta en libertad y señaló que se están dando "muchas mentiras y muchas manipulaciones" en cuanto a la interpretación que se hace "de los dos informes" de la UCO sobre su persona. "Yo confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", dijo.

Además, agradeció a "toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental". Según indicó, en los "próximos días" aclarará su posición sin dar más detalles.