Santos Cerdán sale de la cárcel tras casi cinco meses en Soto del Real por el 'caso Koldo': "Se están contando muchas mentiras y manipulaciones"

Cuatro meses y 20 días después, Santos Cerdán vuelve a pisar la calle. El exsecretario de Organización del PSOE ha quedado en libertad provisional tras su estancia en la prisión de Soto del Real, donde entró el 30 de junio por su presunto papel principal en el 'caso Koldo'.

Nada más pisar la calle, a las 19:18, el político navarro ha querido atender a la legión de medios que le esperaba. Emplazando a futuras explicaciones, sí ha querido alegar que "se están diciendo muchas mentiras y manipulaciones en la interpretación de los dos informes contra mi persona". "Confío en que la verdad se imponga y que se haga Justicia", ha añadido.

La puesta en libertad provisional decretada por el juez Leopoldo Puente llega tras numerosas peticiones de Cerdán y su abogado, todas ellas rechazadas hasta ahora. No ha sido hasta este miércoles 19 de noviembre cuando el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha considerado que ya se ha "mitigado seriamente" el riesgo de que destruyera, manipulara u ocultara pruebas de la trama.

La libertad es provisional, dado que el juez Puente ha impuesto una serie de medidas cautelares contra Cerdán por lo que considera su "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones. De hecho, en su auto de este miércoles, el magistrado añade que se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra el ex alto cargo socialista, especialmente tras el último informe de la UCO. En él, conocido el martes, la Guardia Civil detalla las presuntas mordidas del 2% fijadas por la empresa Servinabar, ligada a Santos Cerdán, de cada contrato concedido a Acciona

"El resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación", detalla Leopoldo Puente.

Por todo ello, el instructor del 'caso Koldo' ha decretado la retirada del pasaporte con la prohibición de salir de España —medidas también impuestas contra José Luis Ábalos y Koldo García—. Además, deberá personarse cada 15 días en en el Tribunal Supremo o en algún juzgado que le quede más cercano para confirmar su permanencia en el país.