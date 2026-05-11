Clavijo insiste en el riesgo de que ratas con hantavirus lleguen a nado del barco a Canarias: "Han querido llevarlo al absurdo"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido este lunes en su temor de que ratas que se encuentran dentro del crucero afectado por hantavirus lleguen a la costa canaria durante el desembarco de los pasajeros. Una advertencia que, según su opinión, ha ocasionado que el Ministerio de Sanidad haya intentado "ridiculizarle" ante la opinión pública.

Clavijo no basaría sólo su temor en una respuesta automática generada por Inteligencia Artificial, contenido que le hizo llegar el sábado a la ministra de Sanidad, Mónica García a través de un mensaje, sino también en una circular del Ministerio del Interior que a su juicio reconoce que el hantavirus se trasmite por la saliva, orina o heces de roedores. "Dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta", ha proseguido.

El presidente canario también ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su protocolo que hay que eliminar las ratas en el barco, por lo que había un "riesgo. "Han querido llevarlo al absurdo y al meme", ha asegurado Clavijo, que admite una conversación privada con la ministra Mónica García, que ella "ha tenido a bien" hacerla pública, en la que niega que los roedores pudieran nadar y él le envió una captura. "No estilo hacer públicas conversaciones o pantallazos fuera de contexto", ha rematado.

Pese a esta discrepancia con el Ministerio de Sanidad, Clavijo ha avanzado que no va a romper relaciones con el Gobierno "por el interés general" y ha dicho que "no es el momento" de decidir "en medio de una emergencia" si Coalición Canaria decide retirar el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.

Igualmente, Clavijo estudiará si recurrirá a los tribunales la autorización del Gobierno de España, a través de la Marina mercante, del fondeo en aguas canarias del 'Mv Hondius'. "Entendíamos que esto es un crucero, de lujo, con una bandera de Países Bajos, (...). Siempre mantuvimos que se tenía que ir a Países Bajos. Era responsabilidad del armador y de Países Bajos, en ningún caso de España", ha dicho.