El lío de las ratas y los ratones: la consulta de Clavijo a la IA que casi impide el operativo de la OMS en Tenerife

Parecía que todas las dudas sobre la viabilidad del operativo que el Gobierno de España, el Ejecutivo canario y, sobre todo, la Organización Mundial de Salud había estudiado, planeado y activado en el puerto de Granadilla para desembarcar este domingo a los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus.

Una operación "inédita", en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que se está llevando a cabo, pero no porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lo haya puesto nada fácil.

Primero fue la falta de información. Denunció que no habían sido informados, aunque sí terminó formando parte de la comunicación total con el Gobierno central. Después fue la llegada del barco al puerto del sur de Tenerife. Su negativa a que atrancara en la zona fue total y Sanidad quitó hierro al asunto, anunciando que fondearía frente a las costas tinerfeñas.

Pero parecía que Clavijo se había guardado el movimiento más inesperado para el final. Con los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el Puesto de Mando Avanzado de Tenerife, decidió sacar una nueva teoría para rechazar la operación internacional: "Las ratas son extraordinarias nadadoras".

Una negativa que complicó el operativo

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente canario quería tirar a la borda el operativo. Criticó la "falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que, si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros".

"La negativa sistemática de los tres ministros que han venido, el no escuchar a razones y el no explicarnos de una manera científica en qué va a poner en peligro la seguridad si los pasajeros están sanos, como ellos han afirmado, poner 14, 15 o 20 pasajeros más en un avión en el que van 14 y que caben 200 días, ante esa ausencia, nosotros entendemos que nos está faltando información, no entendemos que haya ningún criterio científico, ningún protocolo que certifique o diga que eso tiene que ser así, y no vamos a poner en peligro la población de Tenerife", aseguró.

Minutos después, sacó el as de la manga en una entrevista en laSexta Xplica. "No tenemos ningún informe técnico que nos diga que el riesgo es cero", aseguró, antes de señalar que "tememos que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que, desde luego, ponga en riesgo la seguridad de los canarios".

Pero tal y como ha publicado el diario El País, Clavijo le mandó una captura con la respuesta de la inteligencia artificial del buscador de Google, asegurando que "las ratas son excelentes nadadoras".

En el mensaje que ha recogido el citado medio, el presidente canario le mandó esa información con IA y una pregunta: "¿Cómo podéis garantizar que no hay ninguna rata que llegue a Canarias saltando desde el barco y nadando?".

Sanidad le mandó un informe a Clavijo en el que desmentía tales hipótesis y descartaba la presencia de algún roedor en el barco. "La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", aseguró el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

El informe de Sanidad

Sanidad le remitió un informe en el que, claramente, exponen, punto por punto, el brote de enfermedad "por virus Andes en un crucero" y detallaban todas las informaciones. "El reservorio natural del virus hantavirus Andes (ANDV), el roedor Oligoryzomys longicaudatus, ratón colilargo patagónico, vive principalmente en Chile y el sur de Argentina, en zonas boscosas, no portuarias, y no está presente en Europa, por lo tanto, no es posible su introducción en las poblaciones de roedores de Europa ni una posible transmisión de roedores a humanos", señalan en el primero de los apartados.

"El Colilargo Patagónico se encuentra principalmente en los bosques andinos y zonas cercanas a la estepa, no vive en zonas portuarias o cercanas a la costa, por lo que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio si es que hubiera una remota posibilidad de su presencia en el crucero", recoge el texto.

El documento también descarta la hipótesis de que pueda haber roedores dentro. "Se trata de un crucero nuevo, moderno, con instalaciones adecuadas que evitan la aparición de posibles nichos que favorezcan el acúmulo de roedores y que se creen espacios a los que pudieran acceder roedores", ha explicado en el documento oficial.

Después del rechazo del presidente canario al fondeo del MV Hondius, el Gobierno decidió aprobar una orden ministerial que obligaba a imponer el operativo en el puerto del sur de Tenerife, para evitar que la operación internacional se cayera horas antes de su inicio.