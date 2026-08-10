Feijóo ya sabe cuál será su primer viaje como presidente: "Tengo interés en llevarme bien con Marruecos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el rey de Marruecos, Mohamed VI; y el líder de Vox, Santiago Abascal, en respectivas imagénes de archivo.

Nueva entrevista del jefe de la oposición teorizando con un futuro en el que se convierte en el próximo inquilino de La Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha arrancado la semana como la terminó, entre ataques al Gobierno central por la gestión de la mayor crisis migratoria vivida en la historia reciente en la frontera de Ceuta, con el cruce ilegal a nado de unas 80.000 personas. No obstante, este lunes, el líder del PP ha dado pistas de qué haría él que no ha hecho el actual presidente del Gobierno.

En una entrevista con OkDiario, Feijóo ha sido preguntado por estas cuestiones, valorando qué es lo que tiene que hacer España con Marruecos. Por un lado ha pedido "una reacción firme", ya que cree no se han recibido las explicaciones sobre el episodio de finales de julio "que España merece". Pero, por otro lado, también advierte de que tiene que haber una relación "fluida y respetuosa" con ese mismo país vecino.

Preguntado por si recuperaría la tradición de realizar el primer viaje como mandatario español a Marruecos, Feijóo ha respondido que lo tiene muy claro y que "sin ninguna duda, creo que el primer viaje debe ser a Marruecos y por mi parte sería a Marruecos".

"Tengo un absoluto interés en llevarme bien con Marruecos" Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

En ese momento ha dejado caer que "no haré lo que hizo Sánchez, menospreciar a Marruecos", para, acto seguido, criticar que "se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España". En esa línea, Feijóo ha subrayado que "yo tengo un absoluto interés en llevarme bien con Marruecos" y que "sólo le pido que me respete, yo le voy a respetar".

Feijóo quiere que "la libertad" llegue a Cuba "junto a EEUU"

Preguntado acerca del segundo viaje que realizaría si llegase a convertirse en el próximo presidente del Gobierno tras la generales del próximo año, Feijóo se ha mostrado más reacio a contestar con rotundidad frente a la pregunta sobre Marruecos. Tras ser inquirido sobre si ese segundo destino podría ser EEUU —en el tercer año de la segunda Administración Trump—, Feijóo ha dejado entrever que Washington tiene una importancia clave en el actual contexto internacional.

"Pues no lo sé, pero Estados Unidos es un país con el que España tiene relaciones históricas y ahora tiene dos motivos adicionales: Venezuela y Cuba", ha precisado Feijóo, afirmando que "España tiene una deuda con Venezuela y con Cuba por la política exterior de Sánchez durante estos últimos años de apoyo a las dictaduras de Chávez y de Maduro".

En esa línea, el jefe de la oposición ha añadido que "España tiene una querencia especial con Cuba y, junto con EEUU, tiene que conseguir que la prosperidad y la libertad llegue a Cuba por respeto al pueblo cubano".

Feijóo 'puede prometer y promete' que si es presidente la final del Mundial será en España

Por otro lado, el expresidente que capitaneó la Transición Democrática al frente de la UCD, Adolfo Suárez, continúa acumulando citas en las últimas horas después de que el nuevo mandatario colombiano, el ultra Abelardo de la Espriella, le citase en su discurso de investidura con la histórica fórmula de "puedo prometer y prometo...".

En la entrevista, le han planteado a Feijóo que "parafraseando al gran Adolfo Suárez, ¿usted puede garantizar y garantiza que la final del Mundial de España, porque seguramente usted va a ser presidente [la entrevista la realiza Eduardo Inda, el director del diario], será en Madrid o en Barcelona?".

Feijóo ha defendido que "mire, parafraseando a Suárez, yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España acoja la final del Mundial". A juicio del también expresidente de la Xunta de Galicia, "se puede discutir dónde se juega con unas selecciones u otras", "pero la final es en el país anfitrión y el país anfitrión es España". Así ha recordado que "adicionalmente se han incorporado Portugal y Marruecos y me parece bien, pero este tipo de cuestiones no se pueden discutir".

Repreguntado, entonces, por si puede garantizarlo, Feijóo ha respondido lo siguiente: "Yo acabo de decir que puedo prometer y prometo, parafraseando al presidente Suárez, que la final del Mundial será en España. Por historia, por derecho y por prelación en la organización del Mundial".