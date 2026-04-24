Francia investiga si un secador de pelo manipuló los sensores del aeropuerto de París para hacer ganar 34.000 dólares a apostadores de Polymarket

Polymarket es un mercado de predicción que permite hacer apuestas sobre acontecimientos futuros de múltiples ámbitos, desde geopolíticos a meteorológicos. Un ejemplo real es la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

De hecho, en las últimas horas, el Departamento de Justicia de EEUU ha acusado a un soldado que participó en la operación para deponer a Maduro de haber usado información clasificada para hacer apuestas en Polymarket gracias a las que ganó unos 400.000 dólares (aproximadamente 340.000 euros, al cambio actual).

Otra apuesta polémica en ese mercado ha tenido lugar en Francia. Unos individuos obtuvieron un total de 34.000 dólares (unos 29.000 euros) tras apostar a que la temperatura en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa subiría de forma repentina a 22 grados centígrados.

El 6 de abril, alrededor de las 19:00 hora local, el sensor de temperatura del mencionado aeropuerto alcanzó los 22 grados centígrados. Minutos después, regresó a las temperaturas más frescas que llevaba registrando todo el día. Un usuario de Polymarket ganó 14.000 dólares gracias a haber apostado por esa subida de temperatura.

Posteriormente, el 15 de abril, volvió a ocurrir lo mismo. El termómetro se situó de nuevo en 22 grados centígrados de forma momentánea, le que le otorgó a un apostador en Polymarket unas ganancias de 20.000 dólares.

Denuncia por "manipulación del sistema"

Desde la agencia meteorológica nacional de Francia, Météo France, han remitido un comunicado a la CNN en el que han informado de la presentación una denuncia formal por la "manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos" situado en el aeropuerto Charles de Gaulle.

El inusual doble pico de temperatura fue detectado por miembros de la asociación francesa sin ánimo de lucro dedicada al clima Infoclimat. Algunos de sus usuarios sospechan que el sensor de temperatura del aeropuerto de París pudo ser manipulado con un secador de pelo para poder ganar la apuesta. La policía francesa se encuentra investigando los hechos.