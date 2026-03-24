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Ocho cuentas anónimas apostaron 70.000 dólares a un alto el fuego en Irán días antes de que Trump lo anunciara: si se confirma, ganarán 820.000 dólares
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Ocho cuentas anónimas apostaron 70.000 dólares a un alto el fuego en Irán días antes de que Trump lo anunciara: si se confirma, ganarán 820.000 dólares

Un experto del sector apunta al posible papel de Trump como 'instigador' pide investigar si hubo información privilegiada para los ocho apostantes.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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El presidente de EEUU, Donald Trump, no para de realizar amenazas, esta vez con el nuevo líder iraní, aún desconocido.Anadolu via Getty Images

Numero de saques de esquina en el primer tiempo, tiros a puerta entre los dos equipos o la paz en Irán. El infinito mundo de las apuestas toca todo y alcanza a cualquier tipo de pronóstico. Ocho personas anónimas lo probaron del mejor modo, aprovechándose de la cambiante situación geopolítica y del no menos cambiante discurso de Donald Trump.

Porque lejos de apostar al fútbol, al tenis o a las carreras de caballos, ocho cuentas optaron por jugarse un buen pellizco a que habría un alto el fuego en Irán a través de la plataforma Polymarket

Todas ellas se crearon alrededor del 21 de marzo, como detalla The Guardian, y depositaron alrededor de 70.000 dólares (algo más de 62.000 euros) a que se firmaría un alto el fuego entre EEUU e Irán antes de 31 de marzo; esto es, antes del próximo martes. De 'lograrlo', podrían llevarse un montante de hasta 820.000 dólares (más de 707.000 euros).

Su movimiento llegó antes de que Trump anunciase que daba cinco días de plazo a Teherán para negociar, con la perenne amenaza de retomar los ataques si el régimen de los ayatolás no cumple con lo que el magnate quiere.

Esto en sí mismo no es un alto el fuego, pero acerca su firma, sobre todo después de que Donald Trump comunicase abiertamente que veía "muy cerca" un acuerdo entre EEUU e Irán, extremo que Teherán no confirma.

Al igual que ha ocurrido con otros movimientos bursátiles o empresariales inmediatamente anteriores a que Donald Trump dijera o hiciera algo, esta vez también hay sospechas por una posible intervención del presidente de EEUU.

De acuerdo con The Guardian, el antiguo investigador de CoinTelegraph y actual desarrollador de una plataforma de comercio con inteligencia artificial llamada Starchild,  Ben Yorke, cree que las carteras de esas apuestas "sin duda [parecen] de alguien con información privilegiada".

Se trata de una sospecha, porque las cuentas de Polymarket son anónimas y en ellas resulta extremadamente difícil rastrear a los propietarios de las carteras de criptomonedas que realizaron las apuestas. Pero York tiene dos hipótesis principales, como aclara:

“Normalmente, cuando se observa la división de carteras y los intentos deliberados de ocultar la identidad, se trata de uno de dos escenarios: o bien un inversor muy importante que intenta proteger su posición del impacto del mercado, o bien se trata de uso de información privilegiada

Las sospechas alcanzan también a la propia empresa de apuestas. Como añade el medio británico, entre los inversores detrás de Polymarket se encuentra una empresa de capital riesgo propiedad de Donald Trump Jr.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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