Consumo logra la retirada de 100 anuncios de pisos turísticos en Palestina

El Ministerio de Consumo ha logrado que seis plataformas de alojamientos turísticos retiren más de 100 anuncios de pisos en los territorios palestinos ocupados por Israel, tal y como había solicitado el Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Según ha anunciado este mismo lunes el ministro, en total se han retirado 108 anuncios de los 138 que fueron requeridos por Consumo, a la espera de que una séptima plataforma elimine la publicidad de los alojamientos restantes.

Desde el Ministerio recuerdan que este tipo de propaganda se considera ilícita según el artículo 4 del Real Decreto-ley por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

"Un paso pequeño, pero importante"

Bustinduy ha revelado esta información durante una entrevista esta mañana en La Hora de La 1, donde ha destacado que varias de estas plataformas no solo han retirado los anuncios para España, "sino para el resto del mundo". "Es un paso pequeño, pero importante. Esto es el derecho internacional", ha dicho el ministro.

Con este logro, en palabras de Bustinduy, "España manda un mensaje justo cuando Benjamin Netanyahu [primer ministro israelí] sigue asesinando impunemente cada día".

"España, dentro de sus capacidades y en lo que podemos, decimos que no, que no se puede consentir este genocidio continuado, la ocupación ilegal, la segregación, el apartheid. Mantenemos a mucha honra una posición a la altura de lo que expresó la sociedad española, que considera que consentir esto es una vergüenza. España está en el lugar correcto", ha asegurado Pablo Bustinduy.