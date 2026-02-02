El Gobierno reclama a Israel que deje trabajar a Médicos Sin Fronteras en Gaza

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha reclamado a Israel que vuelva a permitir el trabajo de la ONG Médicos Sin Fronteras en Gaza, "imprescindible para aliviar la dramática situación de la población gazatí en la Franja".

En un comunicado hecho público por el Departamento que dirige José Manuel Albares, el Gobierno ha condenado "la decisión de las autoridades israelíes" al entender que "las ONGs humanitarias internacionales, especialmente las del ámbito sanitario como MSF prestan una ayuda insustituible en servicios que salvan vidas en Gaza y Cisjordania".

España ha pedido, por tanto, al Gobierno de Israel "revertir dicha decisión, que menoscaba gravemente los principios morales más básicos". Al mismo tiempo, en el mismo comunicado, Exteriores ha recordado a Benjamin Netanyahu la obligatoriedad de "cumplir con el derecho internacional humanitario y sus obligaciones internacionales para reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de todos los seres humanos".

El Gobierno de Netanyahu ordenó este domingo a Médicos Sin Fronteras que abandone Gaza antes de que acabe febrero tras denunciar que la ONG ha incumplido los requisitos de estancia al negarse a entregar una lista con sus empleados palestinos.

"Consecuencias devastadoras"

Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha defendido que su decisión de no compartir con las autoridades israelíes la lista de su personal palestino e internacional se debe a la "incertidumbre en lo que concierne a la seguridad" de su plantilla, sobre todo "en un contexto en el que los trabajadores médicos y humanitarios han sido intimidados, detenidos arbitrariamente y atacados".

Desde Médicos Sin Fronteras, además, han asegurado que su expulsión puede tener "consecuencias devastadoras". "Los palestinos se enfrentan a un invierno brutal en medio de hogares destruidos y necesidades humanitarias urgentes. [...] En 2025, MSF realizó 800.000 consultas, asistió uno de cada tres partos y prestó apoyo a una de cada cinco camas de hospital, servicios que no pueden sustituirse fácilmente", han informado.