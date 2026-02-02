Tiene un piso turístico en su comunidad, mira las reseñas y arrasa al compartir lo que le han dedicado unos huéspedes

El tuit de @mrcarlosnoob con la reseña que le han dejado.

Las reseñas a bares y restaurantes son uno de los géneros favoritos de los usuarios de las redes sociales, especialmente en X. Sin embargo, estas valoraciones también se extrapolan a otros ámbitos del sector del turismo como los hoteles, hostales y hasta apartamentos turísticos.

En las últimas horas ha sido el tuitero @mrcarlosnoob el que ha publicado varias reseñas que han escrito en el piso turístico que tiene en su bloque de vecinos, en Lugo, concretamente en su misma planta. "No me puedo creer la reseña que han puesto al AirBnb de al lado mío", ha escrito junto a una captura de pantalla.

Primero se puede ver como ese cliente calificó de decepcionante la estancia. Así la describió: "La ubicación bien, check in tardío, cama muy pequeña para dos personas y lo más importante, tienes a El Xokas de vecino voceando stremeando toda la tarde y parte de la noche con unas paredes que son papel de fumar".

"Dos días intentando dormir la siesta fue imposible, parecía que estaba contigo en el apartamento", se puede leer en el final de la reseña. Su tuit ha sido compartido por más de 200 personas y ya ha superado los 12.000 me gusta y las 750.000 reproducciones.

Otras reseñas que le han dedicado

Además, viendo el éxito que ha tenido el tuit del usuario, este se ha puesto a mirar y ha compartido otras dos de otros dos clientes que también se han quejado de los gritos. Son estas:

"El hecho de escuchar al vecino de al lado palabra por palabra, lo que significa que también nos estaban escuchando".

"El único punto negativo, pero significativo, es el aislamiento acústico. Oíamos constantemente al vecino de al lado, desde las conversaciones y susurros hasta gritos, bien con música electrónica a cualquier hora".

Algunas respuestas

"Guerrero contra los pisos turísticos que especulan con la vivienda. Eres histórico".

"Tienen podcast/streaming sin necesidad de encender el pc, la tv o el móvil y se quejan".

"Te necesitamos al lado de todos los pisos turísticos".

"El activismo social que necesitábamos".

"Tienes el poder de deshacerte de un Airbnb pero te comparan con el Xokas".