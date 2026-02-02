Mercadona tendrá un nuevo modelo de tienda: así es el formato T9 que llega con polémica a España

El futuro es ahora y, como siempre, llega con polémica. En los últimos días se ha sabido que Mercadona tiene previsto implementar en 2026 el llamado Modelo T9 en sus tiendas, que, aunque lo parezca, no tiene nada que ver con Terminator ni con el fin del mundo.

En redes sociales son muchos los clientes del gigante valenciano que muestran su sorpresa y su incertidumbre por este nuevo modelo que la cadena presidida por Juan Roig está probando ya en Xirivella, Valencia.

"Nada de acuerdo con que las tiendas de Mercadona evolucionen al modelo T9 eliminando por ejemplo a las personas que te atienden en pescadería", ha afirmado un usuario en X citando al supermercado.

La cuenta oficial de Mercadona ha respondido: "Todo el equipo de la pescadería sigue formando parte de Mercadona. Con este cambio, su labor se adapta a otras necesidades dentro de la tienda y de la propia sección para continuar ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes".

Qué es el modelo T9

Este nuevo modelo de tiendas, llamado a ser supuestamente el futuro de los supermercados, está aún en fase de pruebas pero desde el gigante valenciano apuntan que será "una vuelta de tuerca al modelo de tienda tradicional".

Como recoge Economía Digital, este formato T9 "es la optimización de procesos, especialmente en lo relativo a la reposición de producto": "Este nuevo modelo refuerza la presencia de mercancía directamente sobre palet, reduciendo manipulaciones y tiempos de trabajo".

También habrá pasillos más amplios "y los lineales están diseñados para maximizar la productividad del personal, minimizando desplazamientos innecesarios y favoreciendo una reposición más ágil".

Recoge el citado medio las palabras de Xavier Cros, CEO de Across The Shopper, que destaca que "el T9 también reorganiza las categorías en función de las misiones de compra".

Fin de las secciones y de los mostradores

Es decir, las tiendas se amoldan de este modo a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, la sección de platos preparados de Listo para llevar, que tan bien funcionan en la compañía, se pondrían ahora al lado de la panadería con el objetivo de integrar las secciones.

Y aquí viene la polémica. Este modelo acaba con la venta asistida, se eliminan los mostradores de la pescadería y de la charcutería para apostar por una supuesta eficiencia y reducir así colas.

El objetivo de la compañía es la de que los clientes estén menos tiempo dentro del local pero que el tiempo que esté sea "más efectivo". También se acaba con la cartelería y la señalización de toda la vida: no hay elementos gráficos que identifiquen secciones.