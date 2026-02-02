Trump amenaza con hacerle un 'jimmy kimmel' al presentador de los Grammy por bromear sobre Epstein

Combo de imágenes con el presidente de EEUU, Donald Trump; el presentador de los Grammy 2026, Trevor Noah; y el pedófilo Jeffrey Epstein, en un detalle.

Y el otro 'gran premio' de la pasada gala de los Grammy 2026 puede acabar llevándoselo... el presentador. En una edición marcada por la denuncia social y la serie de críticas contra el ICE -el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU- y sus redadas racistas ordenadas por la Administración Trump, también hubo comentarios y alusiones para el 47º inquilino de la Casa Blanca. Pero los chistes de Trevor Noah llegaron al propio Trump. Y amenaza con hacerle un 'jimmy kimmel'.

En la misma noche en la que resonó el "ICE out" ('ICE, fuera') en boca de Bad Bunny, hubo otro frente que acorrala al político republicano que no faltó en las habituales bromas de la ceremonia. Efectivamente, el 'caso Epstein' salió a relucir y Trump, que lleva varios meses acorralado, hizo acto de aparición en el debate público como en los viejos tiempos. A golpe de publicación en redes sociales -la suya, obviamente- y amenazando con echarle encima a su equipo legal.

"Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", estalló el mandatario estadounidense valorando que este tipo de premios "son lo PEOR" y que son "¡prácticamente imposibles de ver!", a lo que ha comentado que la "CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas". Podría decirse que según Trump esa cadena 'tiene suerte', pero lo que no tiene es al cómico Stephen Colbert.

El chiste de Trevor Noah que saca de sus casillas a Trump: "Necesita una isla nueva para quedar con..."

Pero ¿qué ha dicho exactamente el presentador de los premios de la música latina para que se lo haya tomado tan mal? Lo cierto es que el chiste contenía un buen repaso a varias cuestiones que están marcando el segundo mandato de Trump, como es su deseo de anexionar la isla de Groenlandia -territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca- mediante la compra y tras amagar con la vía militar -contra aliados OTAN- durante varios meses.

"Desde que no está Epstein, [Trump] necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton" Trevor Noah, presentador de la gala de los premios Grammy 2026

Al hilo de la isla helada, Trevor Noah lo ha ligado para hacer un comentario jocoso relacionado con las fiestas que organizaba el pedófilo Jeffrey Epstein y cuya presencia de Trump queda constata en los documentos desclasificados sobre este caso, los últimos una entrega de millones de páginas publicadas este fin de semana. "Desde que no está Epstein, [Trump] necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", soltó Trevor Noah, sin que la respuesta del mencionado se hiciese de esperar.

Trump, amenaza con "demandarlo por un dineral": "¡Prepárate, Noah!"

"Noah quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!", publicó Trump, asegurando que "hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos".

"Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!" Donald Trump, presidente de EEUU

"Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", amenazó, en alusión al acuerdo millonario al que aceptó llegar Paramount -tiene la CBS y Comedy Central- por una demanda de Trump sobre una entrevista a Kamala Harris.

No fue la única broma de Noah quien también bromeó en otro momento de la gala con Bad Bunny de si le dejaba marcharse a Puerto Rico con él, a lo que el laureado cantante le recordó que su tierra es estado asociado a EEUU. "Shhhh, no se lo digas, Beni, no se lo digas", le interrumpió el presentador, dando a entender que iba por el colectivo 'MAGA' ('Make America Great Again') y por el propio Trump.