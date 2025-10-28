Cuando tenía que estar, no estuvo; ahora que no quieren que esté, estará: Mazón desoye a las familias e irá al funeral de la DANA

Carlos Mazón ha desoído las peticiones de las asociaciones de víctimas de la DANA y ha confirmado que asistirá con todo su Gobierno al funeral de Estado de este miércoles en Valencia, lo que sin duda sumará tensión y todavía más incertidumbre a un acto ya de por sí penoso para aquellas personas que han sufrido pérdidas durante las riadas del pasado año. "Lo podemos decir más alto, pero no más claro, porque 'estar con las víctimas' también implica respetar nuestro deseo de que no nos acompañes, Carlos", pidieron hace días desde la Asociación de Víctimas de la DANA. En La Sexta, este mismo lunes Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, pidió que no fuera, "que no haga más daño" a las víctimas.

Pese a los ruegos, Mazón ha esperado hasta el último día para corroborar su asistencia, aun siendo consciente de que su presencia no es bienvenida. No lo fue tampoco, de hecho, en el funeral católico que organizó el Arzobispado en la catedral de Valencia en diciembre de 2024. Entonces, varios familiares recriminaron a Mazón su gestión. Entre otras cosas, y según recogió El País, un joven se le acercó para dejarle una fotografía de su padre muerto, detrás de la cual podía leerse la palabra "asesino". Otra mujer, al final de las exequias, espetó al mandatario un "ya te puedes ir a comer tranquilo", en referencia al almuerzo que mantuvo en El Ventorro el mismo día 29. Y para entonces todavía no se conocían las mil y una versiones de dicha comida.

En el Gobierno son sabedores de los riesgos que conlleva el acto de este miércoles. La principal preocupación es que la presencia de Mazón pueda generar algún tipo de enfrentamiento con los familiares. Si no pueden evitar que el president acuda, las víctimas sí piden que, por favor, no se acerque a ellas. "Los familiares me han pedido que sea un acto de reconocimiento y homenaje a las víctimas y en eso estamos", declaró Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, en una entrevista este lunes con El País. Sobre Mazón, Bernabé aseguró que "no será el protagonista", aunque sea complicado evitar que su presencia centre parte de la atención. Cualquier cosa puede ocurrir, lamentan fuentes de Moncloa.

Esta mañana, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, afirmó que Mazón acudirá al funeral "con todo el respeto y afecto a las víctimas" pero no supo concretar si habría saludo o no. A pesar de solicitar "altura de miras", Camarero ha aprovechado para atacar al Gobierno, a quien ha acusado de "crispar" el evento con "declaraciones absolutamente fuera de lugar".

Por si el contexto no fuera ya de por sí complicado, el funeral tendrá lugar además después de que este fin de semana se conociera una nueva mentira de Carlos Mazón. El president no se despidió de la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, sino que la acompañó hasta el aparcamiento en el que esta había dejado su coche. Desde allí, siempre supuestamente, Mazón se habría dirigido al Palau de la Generalitat, adonde según un testigo llegó con otra ropa distinta a la que había vestido en la comida. Un año después, nadie sabe qué hizo el president de la Generalitat esa tarde.

El funeral de Estado, a las 18.00 horas

El funeral de Estado será a las 18.00 horas en el Museo Príncipe Felipe de Valencia y podrá seguirse en directo a través de TVE. El funeral, que conducirá la periodista Lara Siscar, estará presidido por los reyes y la única intervención oficial será la de Felipe VI, al finalizar el acto. Durante el evento, hablarán además tres familiares de víctimas mortales de la DANA. Entre autoridades y familiares, se prevé la asistencia de casi 1.000 personas. El acto comenzará con el himno nacional, una locución de bienvenida en idiomas cooficiales y la lectura de los nombres de las 237 personas fallecidas en la DANA (229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía).