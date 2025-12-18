Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en protocolo avisa de que lo que muchísima gente hace con el ticket regalo es un error
Navidad

Una experta en protocolo avisa de que lo que muchísima gente hace con el ticket regalo es un error

La clave: la discreción. 

Rodrigo Carretero
Un bonito regalo de Navidad.GETTY

La Navidad es una época de amor, felicidad, regalos... y gastos. Y muchos gastos. Según un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuario (OCU), cada español se gasta en esta época 796 euros, de los que casi la mitad se destina a regalos.

De acuerdo con ese mismo organismo, solo en regalos los encuestados prevén gastar, de media, 370 euros, algo más en Reyes (192 euros) que en Navidad (178). Y en cuanto entran en juego esos presentes llegan los quebraderos de cabeza: ¿qué regalar? ¿gustará la idea?

Ahí tienen un papel fundamental los tickets regalo, que permiten cambiar los regalos por otros sin conocer el precio del producto. Pero atención: María José Gómez y Verdú, experta en Protocolo y Etiqueta, ha advertido de que, según las normas de educación, muchas personas cometen errores a la hora de dar estos tickets junto a los regalos.

En primer lugar, la experta avisa de que el ticket regalo nunca debe ir a la vista o suelto junto con el regalo: "Lo mejor es introducirlo dentro de un sobrecito de forma discreta". 

Una clave: entregarlo sin dar explicaciones 

Además, insiste en que nunca se debe decir algo del tipo: "Te doy el ticket regalo por si no te gusta y lo quieres cambiar". 

"Se entrega junto al regalo sin dar explicaciones. Solo lo entregaremos si es necesario: si lo que regalamos es ropa, zapatos o productos muy personales, pero nunca hacer entrega de un ticket regalo si hablamos de regalos simbólicos o artesanales. Que, por cierto, son aquellos que debemos hacer si la persona nos invita un día a comer a su casa", explica Gómez y Verdú

Otra clave: nada de hacer investigación posterior

La experta recomienda hacer todo "siempre con discreción absoluta": "Es el receptor del regalo quien decide si lo desea cambiar o no. Y por la parte de aquella persona que regala nunca luego no tiene que haber una intención investigativa para saber si se quedó o cambió el regalo". 

