Cuánto cuestan las camisetas contra Sánchez que el PP vende en su congreso: "Fachosfera"

El Partido Popular celebra este fin de semana en Madrid su Congreso Nacional en el que Alberto Núñez Feijóo será reelegido presidente del PP. Como en otros cónclaves, los 'populares' han decidido sacarse un dinerillo extra vendiendo 'menchandising' como camisetas o sudaderas, en este caso con frases de Pedro Sánchez como "fachosfera" o "Son las cinco y todavía no he comido".

Los recuerdos disponibles para los asistentes van desde botellas y pulseras hasta camisetas y sudaderas personalizadas con palabras como "Fachosfera" o "Cambio" y frases de algunos exdirigentes 'populares' como el "muy españoles y mucho español" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy o "son las cinco y no he comido", en referencia a la frase utilizada por el presidente Pedro Sánchez el día que dio la rueda de prensa tras el informe de la UCO que apuntaba a su ex 'número tres' Santos Cerdán.

Tal como ha podido comprobar El HuffPost, los precios son bastante económicos. Las camisetas con estos lemas cuestan diez euros y las sudaderas, veinte. En cambio, las pulseras con los colores de la bandera española son gratis.

El recinto en el que tiene lugar la cumbre de los 'populares', ubicado en las instalaciones de la Feria de Madrid, está divido en cuatro grandes estancias. La primera de ellas, un espacio amplio que recibe a todos los participantes con múltiples 'stands' informativos colocados bajo señales de diferentes plazas temáticas: las ideas, el encuentro, la libertad o la juventud, son alguna de ellas.