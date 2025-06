Defensa da el paso y ordena revocar la licencia de misiles israelíes Spike LR2

El Ministerio de Defensa adjudicó después de octubre de 2023 dos contratos para el suministro del sistema lanzacohetes SILAM y de 168 sistemas de misiles SPIKE LR2, "un producto estrella" de las Fuerzas de Defensa de Israel. Desde el Ejecutivo defienden que estas adjudicaciones, todavía no formalizadas, no incumplen el compromiso adquirido de no comprar ni vender armas a Israel.