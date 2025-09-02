Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de Vox frente al centro de menores de Hortaleza

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido este martes que se lleve a cabo la concentración que Vox solicitó para esta misma tarde frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en la Plaza de Santos de la Humosa, bajo el lema “Vecino: exige seguridad”. La formación liderada por Santiago Abascal anunció esta protesta después de la detención de un joven, que residía en este centro, por presuntamente haber agredido sexualmente a una niña de catorce años.

Según la Delegación, los informes policiales recabados advierten del "riesgo elevado" de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio. Asimismo, se han tenido en cuenta los graves hechos ocurridos la noche del pasado domingo, cuando dos individuos encapuchados agredieron a varios menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del Centro de Acogida, resultando uno de ellos hospitalizado.

Por este motivo, la Delegación prohíbe la concentración "con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor". Se considera que el lugar elegido para la celebración de esta protesta "vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro". "Por tanto, se prioriza la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro", ha añadido.

La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas. "La protección de los derechos de la infancia y la prevención de todo tipo de violencia constituyen una obligación prioritaria de los poderes públicos", finalizan.