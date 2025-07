Domingo, el vecino de 68 años agredido, rompe su silencio: "En Torre Pacheco no hay odio"

"Ojalá que todo hubiera sido un mal sueño". Ese es el principal deseo de Domingo, el vecino de 68 años agredido la pasada semana en Torre Pacheco (Murcia) que se ha convertido en protagonista involuntario de los disturbios orquestados por grupos de extrema derecha contra el colectivo magrebí en la localidad murciana.

En declaraciones al Telediario 2 de TVE, el hombre ha asegurado que "en Torre Pacheco no hay odio" y ha contado que, tras la agresión sufrida, “físicamente no me noto dolores. Lo único que tengo es el ojo. Llevo una semana y espero que en una semana más se quite”.

Tras unos días de gran tensión en la zona, este miércoles Domingo ha podido regresar a su normalidad, la de jugar la partida de dominó con los amigos en el bar, un lugar en el que suele pasar cada día "cuatro o cinco horas".

Respecto a lo que ha sentido estos días, el hombre ha expresado que "yo, lo que pienso es: si pudiera cerrar los ojos y hubiera sido un mal sueño… Que no hubiera pasado nada, no acordarme de nada…".

Pero, desgraciadamente, ocurrió. Domingo ha recordado el momento de la agresión señalando que "vinieron corriendo hacia a mí y de golpe y porrazo me vi en el suelo".

No obstante, el hombre ha querido dejar claro que no quiere saber nada de la instrumentalización del ataque que están llevando a cabo grupos como Deport Them Now. "A mí que me dejen tranquilo, no quiero ser protagonista de la película", ha subrayado, dejando claro que lo único que quiere es que "se tranquilice todo".

