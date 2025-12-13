El alcalde de Almussafes (Valencia) dimite de todos sus cargos del PSOE tras las denuncias de acoso sexual, pero mantiene su puesto de regidor 

Toni González abandona sus cargos orgánicos. El alcalde Almussafes (Valencia) ha anunciado que abandona todos sus cargos orgánicos y solicita su suspensión de la militancia del PSOE. El anuncio se ha producido después de conocer las denuncias de acoso sexual que lo señalan.

Así lo ha avanzado González este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en su perfil de la red social de Instagram, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por Eldiario.es y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas. La demanda fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", ha enfatizado el primer edil en su publicación en la red social.

Asimismo, ha aclarado que seguirá trabajando como primer edil de Almussafes "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal, "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas", ha concluido.

Acusaciones "rotundamente falsas"

En un comunicado remitido a los medios de comunicación esta pasada noche, González defendió que las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él son "rotundamente falsas". Además, anunció que ejercerá acciones legales para defender su inocencia.

Asimismo, asegura que las acusaciones son "gravísimas", que es "absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona" y que esto forma parte de una campaña de sus rivales políticos, tanto de dentro como de fuera del PSPV-PSOE. Por último, anunció que no parará "hasta demostrar, donde haga falta y cueste lo que cueste", su inocencia y añadió que lo hará "sin dejar de lado a los vecinos y vecinas de Almussafes, que desde 2015 apoyan sin fisuras nuestro proyecto político y a los cuales me debo".

Toni González es alcalde de Almussafes desde 2015 y además desempeña la concejalía de Industria y Empleo; a nivel orgánico, forma parte de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, desde el pasado mes de abril, y es uno de los cuatro vicesecretarios, que se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial. Asimismo, forma parte, desde marzo de 2024, de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que lidera la ministra Diana Morant, quien le encomendó dirigir el área de Transición Energética.