El BNG saldrá del Gobierno de Lugo en caso de que el PSOE no aparte a José Tomás, acusado de acoso sexual

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una imagen de archivo en O Hórreo, el Parlamento de Galicia.

Después de que el grupo provincial del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en la Diputación de Lugo, lugar en el que son socios del Partido Socialista liderado por José Tomé, escuchara al presidente pronunciarse sobre las denuncias de acoso sexual, han comunicado que se deben de tomar medidas. Dentro de ellas, instan al PSOE a que, o retiran a Tomé de su puesto o serán ellos los que tengan que abandonar el gobierno provincial.

En declaraciones de Ana Pontón, la líder nacionalista ha recalcado que el BNG "escuchará, acompañará y llegará hasta el final" con las "mujeres valientes" que "se atreven a denunciar este tipo de situaciones" que, ha apuntado, "afectan de manera estructural en la sociedad". En esta línea, Pontón ha criticado una "situación insostenible" en la que considera "evidente" que, tras acusaciones "tan graves", Tomé "no puede seguir ni un minuto más".

"A mí, particularmente, como mujer, me produce una indignación tremenda que, a estas alturas de nuestra vida, veamos cómo hay quien cree que por estar en un cargo que le da poder puede abusar de las mujeres. Creo que la impunidad tiene que acabarse en este ámbito", ha enfatizado.

Asimismo, Pontón ha aprovechado para recordar que también al PP "se le pidió lo mismo" por "mantener durante meses" al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, que "sabía que tenía una denuncia por agresión sexual" y los populares "miraron para otro lado".

En este contexto, ha pedido "contundencia" y explicaciones al PSdeG ante una "situación insostenible" con "seis mujeres que emitieron denuncia".

Además, consultada por los medios sobre si el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y la secretaria de la Organización del PSdeG de Lugo, Pilar Porto, conocían la situación, Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual a varias compañeras del PSOE.

Por todo ello, la diputada lucense ha manifestado que las acusaciones "obligan" a Tomé y al PSOE a actuar "de inmediato" y a "apartar a esta persona de todas sus responsabilidades públicas y orgánicas".

"Por la gravedad de lo que se conoce a través de las informaciones publicadas, José Tomé debería dejar sus responsabilidades políticas y orgánicas de manera inmediata y, si no lo hace de motu propio, el PSOE debe obligarle a que renuncie a esas responsabilidades públicas, institucionales y políticas", ha aseverado.

Cuestionada sobre el pacto de gobierno en la Diputación entre PSOE y BNG, Olalla Rodil ha afirmado que por el momento piden que actúe tanto el Partido Socialista como el propio Tomé.

En todo caso, ha avanzado que a medida que pase el día el BNG "irá tomando las decisiones que correspondan", dejando claro, ha apuntado, que la posición del Bloque es "tolerancia cero con la violencia machista" y que se adopten "con toda contundencia medidas inmediatas para que esta persona deje todos sus cargos públicos, institucionales y políticos".