Ángel, propietario de siete pisos: "Antes de ser inversor, hay que ser ahorrador"

Ángel, propietario de siete pisos, ha pasado por los micrófonos del pódcast Libertad Inmobiliaria para contar cómo ha logrado convertirse en el dueño de esos inmuebles. Según ha mencionado, su receta ha sido ahorrar y usar esos ahorros con cabeza.

"Empecé a trabajar en una multinacional con 19 años. Al tener 25 años comencé a interesarme por la inversión, más en bolsa que en inmobiliario. Con 26 años, estando en la multinacional, tenía un dinero ahorrado (30.000 euros) que era para gastármelo en el coche de mis sueños", ha comenzado contando.

Sin embargo, acabó rechazando la idea de utilizar los 30.000 euros para adquirir ese coche y terminó invirtiendo el dinero en la adquisición de la primera de las siete viviendas con las que ahora cuenta.

"Finalmente, gracias a formarme y a leer, me compré mi primer piso. Destiné esos 30.000 euros que tenía ahorrados a dar una aportación para mi primera inversión en lugar de dinamitarlo en un coche, que al final se hubiera depreciado y seguramente no hubiera podido seguir invirtiendo y generar ingresos", ha explicado Ángel.

"No te puedes saltar la etapa de generar ahorros"

Ángel ha subrayado que "antes de ser inversor, hay que ser ahorrador. No te puedes saltar la etapa de generar ahorros. En cierta manera me lo han inculcado y también ha sido un poco mi forma de ser, el hecho de que siempre he gastado menos de lo que tenía".

En ese sentido, el inversor ha señalado que "desde muy pequeño siempre he tenido un perfil de ahorrador. Y una vez que empecé a tener un sueldo de multinacional, que ha sido algo completamente normal, un sueldo medio, fui generando ese ahorro".

"Cuando empecé a entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan las inversiones, cómo puedes hacer que ese dinero genere más dinero, me di cuenta de que era una pena gastar el dinero en un pasivo, en algo que te quita dinero todos los meses, en lugar de en un activo. La clave es vivir por debajo de tus posibilidades y generar un poco de ahorro", ha destacado Ángel.