Orinan en los jardines y se cuelan en cualquier casa: Japón cancela su festival más famoso por el "turismo salvaje"

Vista de uno de los viajes en barco entre los cerezos en flor tan típicos de Japón

Malas noticias para Japón y para los amantes de la natuiraleza. Las autoridades de la ciudad de Fujiyoshida han decidido cancelar uno de sus grandes eventos, el festival de los cerezos en flor, que cada primavera llena de color y de turistas la zona.

Ese es el problema, la sobrepresencia de turistas y especialmente de algunos incívicos. Porque este rincón tan célebre, una de las grandes 'ventanas' al Monte Fuji, se ha visto afectado por el "comportamiento perturbador" y el "hacinamiento" achacable a la cantidad de visitantes sin control.

El festival, con cerca de una década de vida, congrega a algo más de 200.000 visitantes por edición, dispuestos a embarcarse en una pagoda enorme y prestos a fotografiarlo todo. Esto, en el cálculo de las autoridades locales, son cerca de 10.000 visitantes por día en la época de floración. Todo ello en una población que supera escasamente los 50.000 habitantes.

Demasiado para Fujiyoshida, una población en la que crece no solo el número de turistas, sino también el de quejas por parte de los vecinos, que hablan de comportamientos molestos incompatibles con su vida cotidiana.

El alcalde local, Shigeru Horiuchi, ha justificado la medida tras reconocer haber hecho un 'balance' entre las ventajas del turismo y el trastorno en sus conciudadanos. Para el regidor debe pesar más lo segundo, ante lo que ha admitido sentir "una profunda sensación de crisis al ser testigo de la realidad de que, detrás de este hermoso paisaje, la vida tranquila de nuestros ciudadanos está siendo amenazada”,

Los vecinos hablan de problemas de salud pública, higiene e inseguridad, con casos de visitantes que han llegado a meterse en casas particulares para usar los baños. Y eso los que los que los usan... porque hay denuncias de gente que se colaba en casas ajenas para orinar en los patios y que llegaban a encararse con los propietarios y vecinos.

La situación inquieta mucho a la otrora comunidad de residentes en Fujiyoshida. Las familias han denunciado que sus hijos no pueden llegar a los colegios por la congestión de aceras y carreteras achacables a la 'invasión' de turistas.