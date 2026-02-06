FIMA se prepara para una edición marcada por la innovación, el talento y la proyección internacional

Hoy ha tenido lugar la presentación de FIMA 2026 en la Cámara de Comercio de Zaragoza, un acto en el que Feria de Zaragoza ha dado a conocer las claves de la 44ª edición del certamen, que se celebrará del 10 al 14 de febrero en Feria de Zaragoza. La rueda de prensa ha contado con la participación del presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya; el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán; el director de FIMA y jefe del área agroalimentaria de Feria de Zaragoza, Fernando Cidraque; y el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, quienes han puesto en valor la relevancia estratégica de FIMA para el sector agrícola y su impacto económico y social.

El presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha destacado que la agricultura atraviesa un momento de profunda transformación, ante el que “FIMA siempre ha estado, está y estará ahí: escuchando al sector, conectando a sus protagonistas”. Asimismo, ha subrayado que “FIMA forma parte del ADN de Feria de Zaragoza y es reflejo del esfuerzo, la capacidad de adaptación y la visión de futuro de un sector esencial para la economía, el territorio y la sociedad”.

En esta misma línea, el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, ha señalado que “FIMA 2026 será una edición clave con una sólida oferta expositiva, una fuerte proyección internacional y un programa técnico de alto nivel”. En este sentido, ha recalcado que uno de los pilares de esta edición será el programa de jornadas técnicas, que se desarrollará a lo largo de los cinco días del certamen y abordará cuestiones clave como la innovación, la sostenibilidad, la digitalización, el desarrollo rural, la normativa, la mecanización y el futuro de la PAC, destacando el X Foro Nacional de Desarrollo Rural.

Por su parte, el director del Área Agroalimentaria de Feria de Zaragoza y de FIMA, Fernando Cidraque, ha remarcado la clara vocación de futuro con la que llega la edición de 2026, poniendo el foco en dos iniciativas que reflejan la evolución del sector agrícola: FIMA Tech y FIMA Conecta Talento. Ha destacado que FIMA Tech “no es solo una zona expositiva, sino un punto de encuentro imprescindible para entender hacia dónde evoluciona la agricultura”.

En cuanto a FIMA Conecta Talento –que se celebrará el 13 de febrero en el pabellón 7–, Cidraque ha señalado que “se trata de una jornada que responde a una necesidad compartida por todo el sector de atraer, formar e integrar talento joven”.

Durante el acto de presentación también se ha puesto de manifiesto el compromiso del sector financiero con la agricultura. El director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, ha indicado que “el apoyo a FIMA es una muestra más de que el sector agrario ha sido, es y seguirá siendo prioritario para la entidad, tanto en Aragón como en el resto de sus territorios de referencia”. Asimismo, ha insistido en “el fuerte compromiso de Ibercaja con el sector agroalimentario, al que destina en torno al 10% de su financiación total, muy por encima de la media del sector”.

Cifras destacadas de FIMA 2026

FIMA 2026 ocupará una superficie expositiva de 88.480 metros cuadrados y contará con la participación de 1.261 marcas expositoras, procedentes de 35 países, de las cuales, 663 son extranjeras y 598 españolas, entre ellas 117 aragonesas. Estas cifras ponen de manifiesto el peso del tejido empresarial del territorio, así como su capacidad de innovación y competitividad.

Misiones comerciales

FIMA 2026 refuerza de nuevo su carácter internacional con un amplio programa de misiones comerciales. Uno de ellos, organizado junto a ICEX, tendrá lugar desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero, cuyo objetivo es facilitar encuentros B2B entre empresas expositoras y delegaciones internacionales de Europa, África, América y Asia, impulsando la apertura a nuevos mercados estratégicos.

A ello se suman las misiones organizadas por Feria de Zaragoza que reunirán a compradores de Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y México, Marruecos, Túnez, Grecia y Rumanía.

Además, la feria contará con un completo programa de actividades paralelas en la zona de congresos y en los pabellones 7 y 9 que puede consultarse en su web oficial.

FIMA Tech y FIMA Conecta Talento: entender el futuro de la agricultura y fidelizar a las nuevas generaciones

FIMA Tech es el nuevo espacio de FIMA 2026 concebido para impulsar la tecnología y la digitalización del sector agrícola. Se trata de un punto de encuentro donde innovación, tecnología y negocio se dan la mano, con la participación de startups, universidades, centros de conocimiento y empresas líderes que están transformando el futuro del campo a través de soluciones basadas en robótica, inteligencia artificial, big data, IoT y agricultura de precisión.

Por su parte, FIMA Conecta Talento nace como un espacio de encuentro y reflexión entre empresas, profesionales y jóvenes interesados en desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito agrícola. Alineada con su compromiso por escuchar y dar voz a las nuevas generaciones, FIMA 2026 ha enfocado parte de su estrategia de comunicación en nuevos formatos digitales y en perfiles agroinfluencers, que estarán presentes durante la feria en varios encuentros y actividades.

Con todas estas iniciativas, FIMA 2026 se reafirma como un referente internacional en el sector, apostando por la innovación, el conocimiento y la generación de oportunidades para los profesionales de la agricultura.