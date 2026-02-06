Los repartidores de este país ganan 10 euros a la hora incluso cuando no hay pedidos

En el sector del reparto de comida y productos a domicilio existen grandes diferencias en términos de condiciones laborales dependiendo tanto de la empresa como del país en el que se trabaje.

En el caso de Suecia, los repartidores de la compañía Foodora están legalmente reconocidos como trabajadores por cuenta ajena para la empresa y cuentan con su propio convenio colectivo.

Tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Yle, los repartidores de Foodora en Suecia tienen turnos de trabajo definidos, lo que hace que cuenten con un salario asegurado incluso cuando no hay pedidos.

En concreto, "el salario garantizado es de 125,45 a 150 coronas, o aproximadamente de 11,00 a 13,20 euros por hora. Además, a los repartidores se les paga por el trayecto de entrega. El salario es de cuatro coronas, o aproximadamente 0,38 euros por kilómetro", precisan desde el citado medio.

No obstante, cabe destacar que el convenio colectivo de Foodora en el que se estipulan esas condiciones se aplica únicamente a los conductores de bicicletas y ciclomotores, no a quienes reparten paquetes en coche.

Puneet Singh: "Cada vez que hago un pedido, recibo uno nuevo al instante"

Por otro lado, Puneet Singh trabaja para la empresa Wolt. Aunque no está reconocido como empleado de pleno derecho de la compañía, el hombre ha resaltado que en Estocolmo es fácil ganar entre 90 y 105 euros brutos en cuatro o cinco horas.

De hecho, Puneet ha asegurado que en Suecia existen muchas personas que únicamente trabajan en Wolt en los momentos en los que se registran más pedidos: a la hora del almuerzo y a primera hora de la tarde. El motivo es que con los ingresos que reciben en esas horas les es suficiente para poder mantenerse.

Respecto a su experiencia en la empresa, Puneet Singh ha expresado que "me gusta trabajar en Wolt". Una de las razones principales es que "cada vez que hago un pedido, recibo uno nuevo al instante".